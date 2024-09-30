竹縣「大隘文化季」啟動系列活動 10/26三鄉聯合運動會

新竹縣「大隘文化季」暨大隘3鄉（北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉）運動會將於10月26日熱鬧登場，今天（30日）在北埔鄉慈天宮舉辦聖火傳遞啟動儀式。（記者廖雪茹攝）

2024/09/30 13:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「大隘文化季」暨大隘3鄉（北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉）運動會將於10月26日熱鬧登場，今天在北埔鄉慈天宮舉辦聖火傳遞啟動儀式，部分球類賽事以及首次舉辦的鄉長盃電競比賽，10月19日將搶先開跑，希望打造「北大隘 南六堆」的知名度，歡迎全國民眾共襄盛舉。

北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠、寶山鄉長邱振瑋、縣議員王辰翔、邱坤桶以及3鄉代表、村長等，今上午在慈天宮進行迎取慈天宮母火點燃運動賽事聖火傳遞儀式，客委會藝文傳播處處長廖美玲也出席參與。

莊明增指出，大隘3鄉聯合運動會睽違40年，去年由寶山鄉重新舉辦，今年由北埔鄉接棒。新竹以科技聞名，但是新竹不是只有先進科技和廠房，更有豐富的歷史文化，值得民眾親身探訪，在客委會與新竹縣政府的鼎力支持下，3鄉規劃了一系列的文化產業活動與運動賽事，今年更擴大為期兩週的「大隘文化季」，希望讓更多人認識新竹縣的客庄文化，打造「北大隘 南六堆」的全國知名度。

大隘文化季活動，10月19日除了部分球類競賽，第1屆鄉長盃電競比賽同步登場，緊接著於10月20日上午膨風路跑嘉年華，當日下午有國際音樂會，將邀請韓國知名樂團與國內樂團同台演出，還有特色產業市集。

聯合運動會10月26日於北埔國中舉辦，除了傳統的田徑比賽，並安排客家趣味競賽，有滾鐵環、揹穀包、採種搶收等，今年賽事還特別規劃早期客家年節常見的博弈競賽，包括押象棋、跌三烏、四色牌等，讓運動會更增添濃厚的客庄色彩。

此外，北埔鄉公所收集了大隘3鄉開墾以來許多珍貴的歷史照片，策劃於鄧南光影像紀念館展出。期藉由系列活動與世界接軌，展現大隘3鄉的團結精神與文化風采。

新竹縣「大隘文化季」暨大隘3鄉（北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉）運動會GO敢動記者會，由BOLOYE表演開場。（記者廖雪茹攝）

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