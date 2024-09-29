北埔冷泉淨溪、新豐紅樹林淨灘 公私協力守護環境

北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」。（北埔鄉公所提供）

2024/09/29 19:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕北埔冷泉是新竹縣著名的觀光景點，特別是在炎熱的夏日，總吸引大批遊客前往戲水消暑，但卻也留下大量垃圾；北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」，還給家鄉一個乾淨的自然環境。

北埔鄉長莊明增表示，大坪溪不僅擁有美麗絕景，更是北埔與峨眉兩鄉重要民生用水水源，因此鼓勵鄉親與學童共同響應參與，培養愛護自然、保護水源及周邊環境整理，為自己居住的土地盡一份心力。

此為公所首度辦理的淨溪健行活動，一開放報名就有超過百位鄉親盛情參與，北埔國中單車天使愛心不落人後，由帶隊老師陪同騎著單車響應，在地社區、協會、義消、婦宣等共同參與。

淨溪活動從北埔冷泉出發，沿著竹37線往大坪溪上游前進至自來水取水口，淨溪同時健行運動，撿到的垃圾經過現場分類後，可發現食品包裝袋、寶特瓶、塑膠提袋及烤肉用具居多，都日常生活中隨時可見的物品。因此，公所藉此宣導，落實「源頭減量、垃圾不落地」，不丟就不用撿，公私協力共同守護環境。

另外，新竹縣政府28日也在新豐紅樹林風景區海岸線，辦理「向海致敬–桃竹竹苗4縣市聯合秋季淨灘活動」，4縣市同步在各自縣市海岸線淨灘，號召逾2600人響應，共清理約8噸垃圾，其中，新竹縣共清理一般垃圾2350公斤、資源回收物450公斤。

縣府環保局表示，新竹縣動員號召政府機關、民間社區團體、當地村民、海岸認養企業團體及環保志工約700人，一同前往新豐紅樹林風景區海岸線清理垃圾，新豐鄉埔和國小、福興國小及尖石鄉新樂國小等3校150多名小朋友也在師長帶領下共同參與，讓環保小尖兵幼苗繼續往下扎根。

北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」。（北埔鄉公所提供）

北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」。（北埔鄉公所提供）

新竹縣政府28日也在新豐紅樹林風景區海岸線，辦理「向海致敬–桃竹竹苗4縣市聯合秋季淨灘活動」。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府28日也在新豐紅樹林風景區海岸線，辦理「向海致敬–桃竹竹苗4縣市聯合秋季淨灘活動」。（新竹縣政府提供）

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