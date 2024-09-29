為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹縣

北埔冷泉淨溪、新豐紅樹林淨灘 公私協力守護環境

北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」。（北埔鄉公所提供）

北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」。（北埔鄉公所提供）

2024/09/29 19:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕北埔冷泉是新竹縣著名的觀光景點，特別是在炎熱的夏日，總吸引大批遊客前往戲水消暑，但卻也留下大量垃圾；北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」，還給家鄉一個乾淨的自然環境。

北埔鄉長莊明增表示，大坪溪不僅擁有美麗絕景，更是北埔與峨眉兩鄉重要民生用水水源，因此鼓勵鄉親與學童共同響應參與，培養愛護自然、保護水源及周邊環境整理，為自己居住的土地盡一份心力。

此為公所首度辦理的淨溪健行活動，一開放報名就有超過百位鄉親盛情參與，北埔國中單車天使愛心不落人後，由帶隊老師陪同騎著單車響應，在地社區、協會、義消、婦宣等共同參與。

淨溪活動從北埔冷泉出發，沿著竹37線往大坪溪上游前進至自來水取水口，淨溪同時健行運動，撿到的垃圾經過現場分類後，可發現食品包裝袋、寶特瓶、塑膠提袋及烤肉用具居多，都日常生活中隨時可見的物品。因此，公所藉此宣導，落實「源頭減量、垃圾不落地」，不丟就不用撿，公私協力共同守護環境。

另外，新竹縣政府28日也在新豐紅樹林風景區海岸線，辦理「向海致敬–桃竹竹苗4縣市聯合秋季淨灘活動」，4縣市同步在各自縣市海岸線淨灘，號召逾2600人響應，共清理約8噸垃圾，其中，新竹縣共清理一般垃圾2350公斤、資源回收物450公斤。

縣府環保局表示，新竹縣動員號召政府機關、民間社區團體、當地村民、海岸認養企業團體及環保志工約700人，一同前往新豐紅樹林風景區海岸線清理垃圾，新豐鄉埔和國小、福興國小及尖石鄉新樂國小等3校150多名小朋友也在師長帶領下共同參與，讓環保小尖兵幼苗繼續往下扎根。

北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」。（北埔鄉公所提供）

北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」。（北埔鄉公所提供）

北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」。（北埔鄉公所提供）

北埔鄉公所攜手水利署第二河川分署及參山國家風景管理處以及在地社區、社團和學校，今（29日）辦理「守護北埔冷泉 大坪溪淨溪健行活動」。（北埔鄉公所提供）

新竹縣政府28日也在新豐紅樹林風景區海岸線，辦理「向海致敬–桃竹竹苗4縣市聯合秋季淨灘活動」。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府28日也在新豐紅樹林風景區海岸線，辦理「向海致敬–桃竹竹苗4縣市聯合秋季淨灘活動」。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府28日也在新豐紅樹林風景區海岸線，辦理「向海致敬–桃竹竹苗4縣市聯合秋季淨灘活動」。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府28日也在新豐紅樹林風景區海岸線，辦理「向海致敬–桃竹竹苗4縣市聯合秋季淨灘活動」。（新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
近700人大里頭汴坑溪淨溪 清出600公斤垃圾
2024/04/21 16:28

近700人大里頭汴坑溪淨溪 清出600公斤垃圾
守護嘉義海岸線 公益團體、企業及師生好美里淨灘
2024/09/28 22:08

守護嘉義海岸線 公益團體、企業及師生好美里淨灘
「台灣小希臘」髒兮兮 光田醫院淨灘清出461公斤垃圾
2024/09/28 14:44

「台灣小希臘」髒兮兮 光田醫院淨灘清出461公斤垃圾
公德心到哪去了？埔里向善橋溪床、駁坎清出近400公斤垃圾
2024/05/20 08:45

公德心到哪去了？埔里向善橋溪床、駁坎清出近400公斤垃圾
impression

宜雄盛筵 G08站350公尺 4房雙主臥2500萬起
新竹縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播