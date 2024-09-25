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首頁　>　新竹縣

兇猛比特犬無法出籠 竹縣動保所將提升犬舍空間

新竹縣動保所雖曾找訓練師訓練，但為「尖石」戴上口罩這個動作仍具極高風險，導致無法室外遛狗，因此將提升收容空間。（新竹縣政府提供）

新竹縣動保所雖曾找訓練師訓練，但為「尖石」戴上口罩這個動作仍具極高風險，導致無法室外遛狗，因此將提升收容空間。（新竹縣政府提供）

2024/09/25 17:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2021年新竹縣一隻比特犬「尖石」因咬傷飼主友人致死，而由竹縣動物保護防疫所收容，「尖石」在法規下無法被民眾認領養，也無其他比特犬飼主願意代養，因此一直收容在兇惡犬籠中，動保所雖曾找訓練師訓練，但成效不顯著，為「尖石」戴上口罩這個動作仍具極高風險，導致無法室外遛狗，引發關注。

為此，動保所表示，正規劃兇惡犬舍改建，將在符合安全防護下，提升兇惡犬的生活空間和舒適度。

動保所長彭正宇指出，根據農委會規定，比特犬被列為指定禁止飼養、輸入或輸出的動物。收容在動保所的比特犬「尖石」，現況是不能被認領養的，除非是現行的比特犬飼主才能「代養」，但目前比特犬飼主很少，加上「尖石」曾咬傷人致死，一直以來並無人願意代養。

彭正宇表示，「尖石」在收容期間所方曾安排訓練師做訓練，但效果並不顯著，其仍具攻擊性，要替牠戴上口罩的這個動作，對志工來說仍極具危險性，因此在安全考量下沒有讓「尖石」到戶外空間遛狗，此做法實屬無奈，除遛狗以外，「尖石」在收容期間受到良好照顧。未來將再尋求訓練師專業協助，努力引導「尖石」改變行為狀態。

彭正宇說，為了提升兇惡犬的生活環境，目前所方正規劃改建部分犬舍。原本兇惡犬是收容在符合法規的獨立鐵籠內，未來所方計畫改建兇惡犬舍，在足夠的安全防護下，設置和一般犬相似的平面式犬舍，空間加大至約3平方公尺，讓整體空間更寬敞、更舒適。

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