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    首頁　>　新竹縣

    竹縣關西鳳山溪劃設保護區座談 正反意見都有

    新竹縣關西鎮去年612水污染導致關西和新埔大停水，地方提議劃設鳳山溪流域自來水水質水量保護區，台水公司第三區管理處今（25日）召開座談會。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣關西鎮去年612水污染導致關西和新埔大停水，地方提議劃設鳳山溪流域自來水水質水量保護區，台水公司第三區管理處今（25日）召開座談會。（記者廖雪茹攝）

    2024/09/25 17:06

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西鎮去年612水污染導致關西和新埔大停水，地方提議劃設鳳山溪流域自來水水質水量保護區，台水公司第三區管理處今（25日）在關西鎮公所召開座談會，縣議員徐瑜新認為恐影響百姓和事業而持反對立場，關西鎮環境守護協會贊成劃設保護區杜絶污染，鎮長陳光彩則表示尊重中央政策的決定。

    簡報指出，鳳山溪已達中度污染風險，多管齊下可加強保護。這次劃設範圍為關西取水口以上集水區，約84平方公里，除關西鎮9個里，還包括橫山鄉沙坑村、福興村及力行村，以及桃園市龍潭區高平里。

    有鄰長憂心地說，竹25線約5公里處，半年前遭棄置數十桶的廢溶劑，迄今仍在且不知是否有毒，保護區恐無法遏阻不肖人士亂丟廢棄物！

    縣議員徐瑜新一開口即批評簡報不及格，內容只有法規，無劃設保護區前後的數據分析。他質問：劃設保護區前後水量水質的變化？對於百姓的土地利用會不會有影響？未來是否列為國土保育區？對於現有洗衣店、洗車場等業者的影響？

    徐瑜新說，重大政策若僅靠簡報和座談會少數人的意見就決定，是否太草率？去年污染發生後，地方建議將關西取水口往上游延伸，北水南運完工後關西飲用石門水庫的水，這兩點若落實，或許即可解決問題，何必劃設保護區讓百姓和事業走上死路？

    關西鎮環境守護協會理事長羅功奇表示，關西有數千戶飲用自來水，協會做問卷調查結果，大部分的鄉親都是贊成劃設保護區。去年污染造成大停水3天，鄉親被迫洗水塔的情景歷歷在目，保護區作為第一道防線可禁止污染工廠設立。

    三區處表示，該座談會自7月9日迄今共舉辦8場次，今天為最終場，民眾意見都將呈報經濟部。每場簡報都說明劃設保護區後的好處、差異、回饋及水源管制等事項，可避免污染性工廠等嫌惡設施進入；一定規模以上開發需環評。並強調，會加強畜牧限制的力道，但放流水限值不變。

    台水公司第三區管理處今（25日）在關西鎮公所召開鳳山溪流域自來水水質水量保護區座談會，縣議員徐瑜新（中藍背心）認為恐影響百姓和事業而持反對立場。（記者廖雪茹攝）

    台水公司第三區管理處今（25日）在關西鎮公所召開鳳山溪流域自來水水質水量保護區座談會，縣議員徐瑜新（中藍背心）認為恐影響百姓和事業而持反對立場。（記者廖雪茹攝）

    鄰長憂心地說，鳳山溪劃設保護區恐無法遏阻不肖人士亂丟廢棄物！ （記者廖雪茹攝）

    鄰長憂心地說，鳳山溪劃設保護區恐無法遏阻不肖人士亂丟廢棄物！ （記者廖雪茹攝）

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