竹縣警局擴編9月過後將獲分發136名員警 高居非6都之冠

新竹縣警力今年獲得政院通過擴編220人，今年首波已獲警政署支持，9月底起將派補新血136人。（記者黃美珠攝）

2024/09/24 17:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕全國今年共有1128名應（歷）屆警專生通過4等警察特考，9月底起將陸續分發到各縣市服務。新竹縣警察局因5月底剛獲行政院核定擴編，計畫3年內要增加220名警力，所以在這波警力分發中獲警政署核定多達136人，不僅是6都以外增補最多的縣市，也是全國22縣市中的第2名。

然而網路上卻有不明人士發文「黑」新竹縣警界，認為配賦缺額如此高，意味「逃亡」者必多；有人說竹縣不好待、是警察的「修羅場」，甚至有人呼籲被分發到新竹縣的員警們，直接辭職是最好的選擇。

新竹縣警局長宣介慈駁斥前述網路謠言，強調新竹縣這次可以獲得較多的警力補充，主要來自於縣警局去年初報署擴編後，今年5月底獲得行政院支持，核定未來3年要增加220名警力。想必是曾任新竹縣警局長的警政署長張榮興深知新竹縣基層缺人的辛苦，才給予大力支持。

她說，目前全縣警力實際共有1070人，編制員額和預算員額都是1403人。到今年9月，雖然人口不斷成長的竹北市讓竹北警力的警民比仍高達1087比1，但全縣平均警民比已來到573比1，逐漸向全國理想的450比1靠攏中。

宣介慈說，新竹縣是全國罕見人口持續增長的縣市，因為科技業產生的工作機會，讓很多在地從警的鄉親子弟較少，員警大多來自中南部，以致新竹縣往往成為返鄉的跳板。再加上竹縣鄰近桃園，種種客觀因素讓同仁流動率確實很高，也才會造成外界竹縣警察人少、事多的刻板印象。

在警力完成派補前，現有保一支援。今年3月首批支援的14名保警在上週日（22日）屆滿後，有13人自願留任繼續支援到明年6月底，可見新竹縣的服務環境並非如外傳的艱困。即使後來有2名保警須先行歸建保二參訓，只剩12名保警協勤，但不影響全縣警力的運作。

宣介慈強調，在新進人員派補過渡期間，警局將分派交通、保安隊做勤務協助，也會請各分局長依轄區治安特性、勤務需要，指揮調度所屬警力相互支援。

新竹縣警力今年獲得政院通過擴編220人，今年首波已獲警政署支持，9月底起將派補新血136人。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府警察局長宣介慈強調，新竹縣這波新血派補人數之多，除了因應擴編所需，想必是曾任新竹縣警局長的警政署長張榮興深知新竹縣基層缺人的辛苦，才給予大力支持。（記者黃美珠攝）

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