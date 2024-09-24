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義民高中薪資糾紛 46教師聯合求償1468萬敗訴

義民高中薪資糾紛案，46教師聯合向校方求償1468萬敗訴。（資料照）

義民高中薪資糾紛案，46教師聯合向校方求償1468萬敗訴。（資料照）

2024/09/24 07:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕喧騰一時的新竹縣竹北市義民高中教師薪資糾紛案，46名教師聯合向新竹地院提告校方扣減年終獎金、研究費等共計1468萬元，民庭法官審理後認定，校方本於財務狀況未支付年終獎金，並未違法，且校方亦無短付研究費及差額薪資情形，最後判決駁回。全案仍可上訴。

46名教師聯合提告，指控校方未經他們同意，於全校集體會議中，單方面表示將扣減年終獎金及學術/專業研究費，且已長期苛扣、積欠研究費，且本應按教師每年考核成績給予晉級、晉薪，卻短付教師「未晉級薪資差額」，已違反僱傭契約，經勞資爭議調解，校方拒絕讓步，因此46名教師向校方聯合求償1468萬。

法官審理後認為，年終獎金係私立學校為獎勵教師之教學等服務績效、激勵教師士氣，所為之給與，學校得視教師表現及學校財務狀況辦理，並由學校與教師協議及約定，並非一定要發放。

校方聲稱因要支付義民大樓工程保留款4千多萬元，並確保學校能依約償付這些款項，以免違約受罰，才沒有在111年度預算中編入教師獎金支出，法官也採信。

法官認定，原告教師們所爭取的獎金，非屬工資即服務報酬性質，校方本於當時財務狀況，而未支付原告教師們年終獎金，並未違反相關法律規定，亦合於雙方僱傭契約之約定，且校方亦無短付研究費及差額薪資之情形，最後判決駁回。

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