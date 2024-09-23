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首頁　>　新竹縣

結合魚筌、大地之母意象 尖石運動公園將展現泰雅文化

新竹縣尖石鄉北泰雅運動公園暨周邊環境改善工程近期開工，就在圖左淺色棚架所在的風雨球場周邊。（取自竹縣府官網）

新竹縣尖石鄉北泰雅運動公園暨周邊環境改善工程近期開工，就在圖左淺色棚架所在的風雨球場周邊。（取自竹縣府官網）

2024/09/23 16:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕搭上新竹縣1鄉鎮1特色公園計畫，尖石鄉北泰雅運動公園暨周邊環境改善工程近期也開工了，原本閒置的空間加入在地原鄉特色遊具，設計包含近6米高的泰雅文化魚筌造型的特色溜滑梯、大地之母意象攀爬網等遊具設施，將打造全縣首座融入泰雅族傳統文化的特色公園。

縣府表示，這次用泰雅歷史、傳統為題打造的尖石鄉特色公園，希望讓孩童在遊戲過程中訓練手腳協調，也一併從中認識泰雅族的歷史與文化。

縣府產業發展處表示，這座主要由縣款所補助打造的北泰雅運動公園暨周邊環境改善工程，預計將投入1800萬執行。面臨改善的尖石鄉綜合運動場，就在前山部落中心的節點上，是尖石舉辦全鄉重要活動的場域。

原先已有風雨球場、PU跑道操場，但是也有閒置的空間。這次改善計畫將在閒置空間增添洗手洗腳池、休憩木棧檯、貨櫃擺盪鞦韆、以及原民彎刀意象的步道、魚筌意象組合遊具、以及「大地之母」意象攀爬網等設施，讓這座公園的休憩環境更完善且可供全齡使用。

其中「魚筌」是原住民傳統生活智慧漁撈的器具，而竹藝又是泰雅族最擅長的傳統技能之一。

這個特色公園把原民傳統智慧轉化為遊戲場設施，透過滑梯、攀爬網架以及網橋等，建構6公尺高的魚筌意象組合遊具，平添遊戲豐富度，也銜接不同高層的腹地，有效串接，讓空間能夠完整使用，以讓置身設施內活動的孩童猶如魚筌內的魚蝦般活躍，展現溪水流動和部落收獲的喜悅。

至於「大地之母」意象攀爬網遊具，意指早期泰雅族透過翻山越嶺「遷徙」找到宜居的部落環境，正因前述遊具結合泰雅族傳統文化，期待未來完工啟用後，部落長輩帶著孩童進入休憩的同時，也能觸發更多泰雅文化、歷史、或是故事，透過口傳淵遠流長地保存下去。

「魚筌」是原住民傳統生活智慧漁撈的器具。（竹縣府提供）

「魚筌」是原住民傳統生活智慧漁撈的器具。（竹縣府提供）

新竹縣尖石鄉北泰雅運動公園計畫結合泰雅族「魚筌」等傳統文化意象而設計的設施示意圖。（取自竹縣府官網）

新竹縣尖石鄉北泰雅運動公園計畫結合泰雅族「魚筌」等傳統文化意象而設計的設施示意圖。（取自竹縣府官網）

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