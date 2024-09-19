千呼萬喚卻開不出來！竹縣嘉豐國小地下停車場2次流標

新竹縣嘉豐國小公有停車場原本被視為當紅炸子雞，沒想到卻無業者投標，以致完工迄今無法啟用。（記者黃美珠攝）

2024/09/19 13:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕備受關注的新竹縣竹北嘉豐國小公有地下收費停車場，原本預料將成為業者搶標經營的「黃金」停車場，沒想到竟乏人問津，自8月完工以來已流標2次，跌破各界眼鏡。

縣府交通旅遊處初步了解，主要是因為這個停車場興建經費來自前瞻預算，被要求月租車比例不得超過現場總停車格的5成，再加上地處住宅、文教區內，月租需求高、流動停車的人反而少，業者敲敲鍵盤後覺得不划算才會興趣缺缺，縣府將調降權利金刺激投資意願，10月初將再上網做第3次招標。

新竹縣竹北市在福興東路上、靠近高鐵特區一帶極度欠缺大型公有停車場，以致今年8月宣布完工的嘉豐國小公有地下收費停車場備受各界關注，特別是周邊住戶從今年第1季起就有人陸續打探：何時可以開放使用？相關的停車收費方式等。

這個停車場共166個汽車停車位，縣府因應前瞻預算的使用規定，規劃現場月租車不得超過5成，且其中2成將提供周邊里民優惠月租。

縣府交通旅遊處在今年8月辦理首次上網招標，原訂9月初能有評選結果，後續建置完成相關智慧停車設備，最快在10月底就能啟用。但到今天為止，縣府已實際開標2次但都在完全沒有業者參與投標的狀況下流標，這讓外界跌破眼鏡。

目前縣府是以每小時收費20元、月租費2400元的基礎，計算4年廠商需要繳納的權利金約2215萬元，但經前述「實戰」後，縣府交旅處正研擬調降權利金，以免讓這個停車場最後只能養蚊子。

事實上，嘉豐國小地下公有停車場出入口處東側的人行道，目前也依舊呈現圍籬施工中的樣態，縣府工務處表示，這是因為台電仍有相關的供電工程在收尾中，只要台電一完成作業，他們就能把圍籬撤離，還人行道給行人。

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