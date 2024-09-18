竹北天坑案首開庭！楊文科請假 江良淵、豐邑總經理「所有罪都不認」

針對豐邑機構的「竹北天坑」事件，新竹地方法院今（18日）第1次開庭。 （記者廖雪茹攝）

2024/09/18 14:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對豐邑機構的「竹北天坑」事件，新竹地檢署起訴新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長的江良淵等官、商、技師共12人，新竹地方法院今（18日）第1次開庭，除楊文科出國請假及陳姓被告因故遲到外，其餘10名被告都到齊；江良淵和豐邑機構總經理邱崇喆都當庭表示「所有的罪，都不認」。

新竹地檢署在今年7月17日偵結起訴此案，承辦檢察官以22萬5000多字、多達277頁的內容，一口氣起訴楊文科、江良淵、基層工務人員，以及豐邑機構創辦人劉樹居、總經理邱崇喆、副總經理盧永吉和協力廠商等共12人，分別依違反復工圖利、偽造文書、教唆偽證、偽證等罪嫌建請新竹地院從重量刑且沒收不法所得2.5億元。

新竹地院今日上午9點半召開準備庭，12名被告，每人皆有2至3名辯護律師，扣除請假的楊文科，及因爆胎受困高速公路的陳姓被告，其餘10人都到齊，被告席也因此坐滿人。

新竹縣長楊文科以公務考察為由，向法官及檢察官請假，但因楊文科僅提供行程表，未提供公文、機票等相關證明文件，遭法官要求補齊文件，否則將不視為合法請假。

新竹地院準備庭僅就開庭程序及檢察官說明起訴內容，由於起訴書內文字高達20萬字，檢察官以PPT方式呈現。本案因被告人數眾多，法官決議後續開庭將以分組進行，並當庭與12名被告、辯護人確認第2、3次庭期時間。

庭末法官逐一詢問12名被告對於開庭流程是否有意見，其中，江良淵和邱崇喆都回答「所有的罪，都不認」，對於庭期沒有意見；法官則回覆「下次讓你好好講」。其餘10名被告皆本人或委任律師表示無意見。

對於不認罪的說法，現任縣府簡任秘書江良淵庭後回到縣府辦公室時，對外僅說「我沒有意見」，不予回應。

楊文科16日在縣府主管會報上曾表示，9月18日到9月30日率團到英國進行新竹縣113學年度國中小校長國際教育參訪活動。

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