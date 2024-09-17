竹縣自駕巴士完成測試未見再上路 交通處回應了

全國第一個於高運量混流市區道路進行自駕車測試的「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，2021年4月啟動後，期待未來能夠納入市區公車營運路線，但今年以來卻靜悄悄。（記者廖雪茹攝）

2024/09/17 22:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國第一個於高運量混流市區道路進行自駕車測試的「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，2021年4月啟動後，期待未來能夠納入市區公車營運路線，但今年以來卻靜悄悄，讓不少民眾敲碗追問：「自駕巴士何時正式上路」？

這項實驗計畫，是由經濟部支持，新竹縣政府和工研院、科技之星交通公司、車王電子、銓鼎科技合作推行，竹縣府希望未來透過自駕系統，解決目前客運缺工的窘境，改變產業營運模式，逐步實現科技化智慧城市。

縣府交通旅遊處表示，此計畫於2021年4月啟動，由工研院打造第一輛實驗車上路測試，從高鐵新竹站往返喜來登飯店，2022年11月增加3輛自駕車，並將實驗路線由喜來登飯店延伸至莊敬北路AI智慧園區周邊，串連高鐵新竹站到社區、學校、百貨商場、AI園區等。

自駕車測試採分階段進行，2022年11月底至2023年8月底間，已陸續完成夜間22時至1時、日間9時30分至15時30分不載客PoC測試，包括繞行、左右轉、變換車道及進出公車站等，經過自駕車相關功能及安全驗證後，去年9月4日至10月11日進入載客服務PoS驗證階段。

實驗車測試期間，合作團隊邀請相關的政府部門、產業或學校團體等試乘體驗，過交流及收集回饋意見，作為未來自駕車系統及服務精進優化的參考。

對於民眾期待自駕巴士正式上路載客，交旅處處長陳盈州表示，該項實驗計畫已執行完成，自駕車測試2年總經費1億270萬元，含技術測試研發、車輛租賃、營運費用等，其中，中央補助3444萬（33.5%），合作團隊自籌6826萬（66.5%）。實驗計畫是1+1年，共申請了2年，實驗期屆滿試車牌即收回。

陳盈州指出，實驗計畫經費是由工研院向經濟部申請，縣府免費提供場域共同合作。實驗車上路預估每公里需高達千元補助，由於營運經費高，考量中央補助比例不高，且須多家廠商一起合作，業者暫無繼續推動計畫。對此，縣府將再提報計畫向中央申請補助，同時函詢業者參與意願，再決定後續做法。

全國第一個於高運量混流市區道路進行自駕車測試的「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，2021年4月啟動後，期待未來能夠納入市區公車營運路線，但今年以來卻靜悄悄。（記者廖雪茹攝）

對於民眾期待自駕巴士正式上路載客，新竹縣政府表示，高鐵自駕接駁運行實驗計畫兩年測試已執行完成，由於營運經費高，縣府將再提報計畫向中央申請補助，評估業者參與意願，再決定後續做法。（記者廖雪茹攝）

自駕車測試採分階段進行日夜間實際路線行駛。（記者廖雪茹攝）

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