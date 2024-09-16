綠營臥底？竹縣新任新聞處長顏章聖：用最有誠意、最溫暖的溝通

媒體人出身、曾在前新竹市長林智堅任內擔任8年一級主管的顏章聖，今（16日）正式接任新竹縣政府新聞處處長。（記者廖雪茹攝）

2024/09/16 10:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕媒體人出身、曾在前新竹市長林智堅任內擔任八年一級主管的顏章聖，今天（16日）接任新竹縣政府新聞處處長；對於有藍營民代質疑是綠營臥底、該如何紓解藍營的不滿情緒？顏章聖表示，「藍營朋友、綠營朋友、其實我們都是全民的朋友，我覺得最有誠意、最溫暖的溝通，應該就是最好的方法。」

顏章聖今早受訪表示，很榮幸受邀來到新竹縣，過去他在媒體服務期間，對新竹縣很親切、很熟悉。在前新竹市長林智堅八年市長任內，他曾擔任民政處長、城市行銷處長職務，完成階段性的任務，並順利的交棒，後來到明新科大服務了1年半。

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受到楊縣長的邀請，加入新竹縣政府的團隊，他有一個很大的想法：新竹縣是一個傳統的客家大縣，加上近年科技發展，有很多外地的新科族群加入新竹縣的大家庭，但是他始終覺得科技人對這裡很生疏。不過日久他鄉變故鄉，我們希望讓科技朋友把新竹縣當作自己的家，所以新聞處扮演很重要的角色，把新竹縣的特色和所舉辦的活動，宣傳讓鄉親了解，尤其是年輕人。

顏聖章自許，首要，將透過年輕的溝通方式，讓他們了解新竹縣發生了什麼事、有什麼好玩的事情，讓他們參與，減少隔閡感；第二，讓他們的孩子在新竹縣家鄉順利安全的長大。新聞處扮演的角色，就是把問題說明清楚，避免及化解誤解。

對於媒體提問接任新聞處長經過，是否何人推薦？還是毛遂自薦？林智堅和鄭朝方是否事先知情？有無交待什麼？顏章聖回應表示，「很多人好奇這個問題，其實我覺得這很單純，因為我住在新竹縣23年，非常熟悉親切，也是一個很偶然的機會，我沒有任何黨派的色彩，我也沒有參與任何政黨的事務。我的家鄉在金門，來到新竹32年。我覺得新聞處長的工作在於溝通，宣傳等相關任務，我的目標就是把它做好，這是一個最重要的方向。」

至於是否會運用過去在綠營的人脈關係，跟民進黨政府溝通，為新竹縣各項建設爭取預算？顏章聖說，這個沒有什麼樣的人脈，而是民眾賦予我們的一個責任，應該全力去爭取各種對新竹縣有幫助的資源，我們都應該全力爭取。

縣府人事處表示，新任新聞處長顏章聖為世新大學廣播電視電影學系畢業，國立交通大學傳播研究所碩士畢業，新聞專業相關學歷豐富，曾任《台視》新竹駐地記者22年，具備媒體專業且熟悉新聞實務，加上曾任職新竹市政府公職，嫻熟新竹地區政治、人文、地理與城鄉發展等議題。

縣長楊文科與縣府團隊希望借重顏章聖處長高執行力與行動力，協助新竹縣各項建設施政的推動與行銷，共同為新竹縣幸福宜居城市打拚！

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