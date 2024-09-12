竹市浸水掩埋場廢棄床墊大火延燒 香山空氣品質惡化受影響

新竹市浸水垃圾掩埋場廢棄床墊大火延燒，香山區的空氣品質惡化受影響。（記者洪美秀翻攝）

2024/09/12 13:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市浸水街的浸水掩埋場今天早上10點左右疑因掩埋場內廢床墊及複合家具暫置區因乾燥高溫發生火警，消防局第一時間獲報前往灌救，環保局接獲訊息也派員到現場監測空氣品質，依據中央氣象署資訊，現場風向為北北西風，依據大氣風場模擬空氣品質惡化影響範圍結果，竹市香山區是受影響範圍，提醒香山區居民緊閉門窗，外出也要戴口罩。

環保局指出，第一時間啟動緊急應變機制，透過市府及環保局臉書、官方LINE及各局處網頁、跑馬燈，提醒民眾暫時不要前往，並請受影響區域民眾緊閉門窗，若需外出時請注意自身健康防護措施，如配戴口罩。

環保局表示，市府將持續關注風向變化及空氣品質狀況，竹市浸水掩埋場原設計即考量消防安全，分區暫置以減少消防風險，目前火勢控制中，日後將加強管制以減少事故發生。後續將積極處理資源物去化以減少暫置量，降低暫置衍生之風險。

消防局表示，位於香山區浸水北街上的垃圾掩埋場，上午有民眾通報發生火警，起火物品為燃燒廢棄床墊，因此第一時間即派出朝山、香山、竹光、南寮分隊，後來又再增援三民、埔頂分隊等共7個單位出勤。

消防局第一大隊長林敬賢表示，現場火勢已控制，無延燒之虞，燃燒區域之廢棄物仍持續燃燒，消防局人車持續灌救中，中午大火才獲控制，現場火勢無延燒之虞。

新竹市浸水垃圾掩埋場廢棄床墊大火延燒，香山區的空氣品質惡化受影響。（記者洪美秀翻攝）

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