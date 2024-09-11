李洋要來寶山！運動「心」激勵講座也重磅邀請林郁婷心理諮詢師

新竹縣寶山鄉公所預計9月22舉辦的運動「心」激勵講座，邀請拳擊金牌林郁婷專屬心理諮詢師陳泰廷，以及兩屆奧運羽球雙打金牌選手的李洋，現身分享心路歷程。 （寶山鄉公所提供）

2024/09/11 10:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所為促進鄉民參與運動風潮，在暑假期間舉辦一系列推廣體育活動，預計9月22日舉辦的運動「心」激勵講座，不僅邀請重磅講師-拳擊金牌林郁婷專屬心理諮詢師陳泰廷，更請到2屆奧運羽球雙打金牌選手的李洋，現身分享心路歷程，歡迎國中生以上民眾報名參加。

寶山鄉長邱振瑋表示，他上任後，在代表會的支持下，利用寒暑假舉辦一列體育營隊活動，包括黑豹盃籃球賽、樂樂棒球夏令營、足球夏令營等，由公所補助經費辦理完全免費，讓學童們有機會接受專業教練團隊的指導，帶動全鄉運動風氣。

民政課長莊星漢表示，巴黎奧運前，公所即規劃了這場運動「心」激勵講座，邀請李洋親臨分享，沒想到主講人升等變成了兩屆奧運羽球男雙金牌得主，讓公所欣喜萬分，希望有興趣的民眾把握機會參加。而除了李洋，授課講師也邀請到拳擊金牌林郁婷專屬心理諮詢師陳泰廷等多位講師，陣容堅強。

講座中，講師們探討競技項目中主導輸贏的因素有哪些？在競爭環境下決定成敗的關鍵點是什麼？運用五大主題：集結團隊力、堅定自信力、彈性專注力、展現情緒力、強大團結力，配合互動遊戲與交流，以深入淺出的課程模式，達到寓教於樂的效果與目標！

李洋將在課程尾聲親臨現場，與大家分享他在賽場上的心路歷程，講述如何克服臨場壓力，幫助自己與隊友在比賽中發揮最佳狀態！

該場次限額60人，為確保課程品質，僅接受國中生以上民眾報名，收到報名成功確認信後，3日內繳交報名保證金每人1000元。報名連結：https://forms.gle/SFFe3H1FXDMXtss16。

新竹縣寶山鄉公所為促進鄉民參與運動風潮，邀請專業教練，在暑假期間舉辦一系列免費的推廣體育活動。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉公所為促進鄉民參與運動風潮，邀請專業教練，在暑假期間舉辦一系列免費的推廣體育活動。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉公所為促進鄉民參與運動風潮，邀請專業教練，在暑假期間舉辦一系列免費的推廣體育活動。（寶山鄉公所提供）

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