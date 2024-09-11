打臉陳智菡！新竹地檢署：新竹馬偕兒童醫院容積案查無弊端

新竹馬偕兒童醫院容積率被民眾黨亂扯「圍魏救趙」，新竹地檢署今天聲明早已「查無弊端」。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/09/11 10:06

首次上稿 09:32

更新時間 10:06

〔記者廖雪茹、黃美珠、洪美秀／新竹報導〕民眾黨發言人陳智菡近日公開質疑新竹馬偕兒童醫院容積率案，被外界認為是企圖在民眾黨主席柯文哲身陷台北市京華城案之際，拿前新竹市長林智堅的政績「圍魏救趙」，卻惹怒新竹人，新竹地檢署今天公開發聲明「背書」，強調早就查過了、並無弊端！

新竹地檢署今天由發言人、主任檢察官黃振倫發聲明表示：「新竹馬偕兒童醫院容積案經竹檢檢察官調查，查無具體違法情事，業已結案並發函告知檢舉人本案調查結果及簽結理由，相關函文及送達回證均存卷備查。調查完畢也一併函知當時的告發人調查結果。今天為了釐清真相，檢方特此説明。」

柯文哲因京華城容積率案遭收押禁見，陳智菡昨天卻拿新竹市立馬偕兒童醫院容積率評論，指出林智堅任內，通過新竹馬偕兒醫容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，質疑既然新竹兒醫是否違法是由行政法院判定，為何台北京華城就變成是由台北地檢署和台北地院判定？

林智堅隨後在臉書發文強調：「本案容積率調整合法合規，並有其必要性，我已委託律師蒐集相關事證，將採取必要之法律行動。」並稱最高行政法院亦已做出111年度上字第372號判決，請有心人士停止造謠與抹黑。立院民進黨團反譏陳智菡是「圍魏救趙」、「戰狼恐成戰犯」。不少醫界也聲援。

告發人李國璋早知結果 仍與京華城案相提並論

新竹地檢署今表示，本案經檢察官調查，查無具體違法情事，業已結案並發函告知檢舉人本案調查結果及簽結理由，相關函文及送達回證均存卷備查。

陳智菡稱是新竹市議員李國璋向檢方檢舉馬偕兒醫涉圖利，「查了1年卻沒結果」；據悉，李國璋是在2022年縣市長選舉投票前幾天到新竹地檢署按鈴告發，李國璋是此案檢舉人，早在今年3月就收到檢方的簽結回函，證明此案無違法情事，但李國璋依然把此案與柯文哲的京華城疑圖利財團相提並論，引發各界不滿及批評，如今新竹地檢署也正式發新聞稿證實新竹馬偕兒童醫院並無違法情事，且相關函文及送達回證都已存卷備查，是狠狠打臉李國璋。

針對媒體報導新竹馬偕兒童醫院容積案，新竹地檢署今（11日）發布聲明表示，本案經檢察官調查，查無具體違法情事，業已結案。 （記者廖雪茹攝）

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