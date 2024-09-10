竹苗會考117學年度改制 5級+7積點、維持1弱勢加分

竹苗區高級中等學校入學推動工作小組今天召開第4次會議後宣布，竹苗區國中會考將從117學年度起改制計分方式。（取自竹縣府官網）

2024/09/10 19:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕114學年度竹苗區高級中等學校入學推動工作小組今天召開第4次會議，新竹縣政府教育局今晚宣布，2028年會考成績採計將正式改制，從現行的3級制變成以「5級分制為架構，比序項目7採積點比序，且維持現有制度對弱勢保障增加1分扶助弱勢積分」，適用對象為今年的小六學生。

但是大新竹高中就學權益自救會表示「憤怒」，因為114～116學年度維持現狀，他們要求儘早實施，否則遇上2026年底的縣市長選舉，質疑考試計分制度屆時淪為政治操作的籌碼。

新竹縣政府教育局表示，有關國中教育會考成績採計的部分，將修訂以5級7積點比序，同時維護現行制度對於扶助弱勢的保障，增加1分扶助弱勢的積分」，並為累積2到3年入學資料進行系統測試，才會決定在117學年度、也就是2028年的8月起實施，適用對象為目前小六學生。

縣府表示，今天的會議提案延續前面3次會議決議，持續深入討論「修正竹苗區免試入學比序項目國中教育會考級分運用」案。

竹苗區3縣市入推會委員最後表決修訂竹苗區高級中等學校免試入學作業要點如前述。

縣府表示，新制對偏鄉、非山非市地區以及經濟弱勢學生仍保有扶助加分機制，以彰顯積極性差別待遇的教育價值。

3縣市政府經過不斷溝通研議，運用竹苗區去年和今年2次國中教育會考成績做分析，考量學生學習表現、積極扶助弱勢、改善排序錯置、提升學力鑑別等各項因素，最終形成前述決議。

縣府教育局長楊郡慈說，自去年新竹縣召開專案小組會議且辦理家長說明會開始，他們持續盤點竹苗區國中教育會考積分制，廣納社會各界意見，今年7月中旬到8月初先後召開2次3縣市教育局（處）長聯席會議，最後主推5級分積點制。

她說，5級分改善基礎等級範圍過大困境，促進志願選填研判落點準度，而積點則將各科成績轉換7到1點加上作文點數，提升作文及標示的重要性，凸顯科科等值，讓每1科答題正確率反映在比序上。先比積分再比積點，除保障教育會考成績排序，更兼顧學生各科學習需求與促進高中優質教育的推動。

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