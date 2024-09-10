提升校園學客語風氣 竹縣2年推3評比獎金222萬

新竹縣力拚縣內公私立高中職以下校園學習客語的風氣，今年起將以2年222萬重賞有志者。（取自竹縣府官網）

2024/09/10 16:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣最近喜獲表揚在推動地方客家發展上是全國唯一的特優得主，獲獎200萬。縣府民政處今天宣布，為持續提升縣內公私立高中職以下學生的客語能力認證通過率、本土語言（客語）修課覆蓋率，將以2年總獎金222萬的獎勵，透過3項評比帶動校園內的客語學習風氣。

縣府民政處長陳建淳說，新竹縣政府上週四（5日）函頒「2024~2025年提升各級學校客語能力獎勵計畫」，以學生總人數區分大、中、小學校3組，規劃「本土語言（客語）修課人數比率競賽」、「客語能力認證報名人數比率競賽」以及「通過認證獎」3個獎勵方式，總獎金高達222萬。

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縣府去年5月訂定「新竹縣政府客家發展計畫」後，定期召開客家事務推動會報，邀請外聘專家學者與會，就新竹縣客家發展計畫相關事項提供指導、整合、協調、督導及管控等工作。

今年因此獲客委會公布，是去年推動地方客家發展計畫的全國唯一「特優」，因此獲得最高獎金200萬。

縣府把前述獎金再投進推廣客語的相關工作，包括提升學生基礎級通過獎勵金到800元、頒發公教員工到考禮券500元等新措施，鼓勵學生、公教人員共同學習客語。

至於前述從今年起到明年執行的４年提升各級學校客語能力獎勵計畫，「本土語言（客語）修課人數比率競賽」取選修本土語言（客語）修課人數達該校學生人數比率較高者的各組前3名敘獎，金牌獎可獲3萬元。

「客語能力認證報名人數比率競賽」則取報名客語認證團隊成員人數，達該校學生和員工總人數比率較高者的各組前3名，金牌獎一樣可獲3萬。「通過認證獎」依參賽單位通過率高低取前3名，金牌獎可獲5萬元獎金。

此外，縣府也訂有「新竹縣政府獎勵參加客語能力認證實施計畫」，只要是設籍的縣民通過客語認證初、中、中高級者，各自可獲得1800元、2800元、以及3800元的獎勵金，通過高級認證者則獎1萬。縣民如果是公教員工，則依級別分獲前述的同額獎勵品，但通過高級認證者的獎勵品價值打折，只有5000元。

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