新竹馬偕兒童醫院外觀。（資料照）

2024/09/09 23:58

相關新聞請見︰

新竹馬偕兒童醫院容積率暴增合法！綠營：民眾黨別「圍魏救趙」

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨立法院黨團主任陳智菡晚間在臉書發文，指稱新竹前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高；連內政部花敬群次長也認為「明顯圖利」，新竹市議員李國璋告發後，整整一年沒有人查。民進黨新竹市黨部稍早發表聲明，呼籲陳智菡、李國璋停止造謠，不要拿守護兒童的醫療建設，當作包庇柯文哲貪污的遮羞布，請民眾黨正視柯文哲、高虹安涉貪、毫無財政紀律、完全不清廉的雙標作為。

民進黨新竹市黨部表示，李國璋炒作新竹馬偕兒童醫院議題多時，絲毫沒有共鳴，且高等行政法院判決書早已寫得清清楚楚，此案容積率調整於法無違誤，但李國璋繼守護柯文哲芭樂園、在新竹市政府前廣場跳16蹲，如今又持續法盲、造謠，在在證明這就是民眾黨「新政治」的水準。

民進黨新竹市黨部引述高等行政法院判決書內容摘要，指出林智堅主政時期的新竹市政府，依都市計畫法第27條第1項第4款規定辦理都市計畫變更，業已依法踐行合理性及可行性等評估，不僅符合都市計畫法所規範之強制程序規定及關於系爭都市計畫規劃之指導原則外，亦查無利益衡量瑕疵等違法，市府以原處分將系爭土地容積率由250％提高450％，於法並無違誤。

陳智菡指林智堅通過新竹馬偕兒童醫院容積率暴增，綠營提法院判決反擊。（民進黨新竹市黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法