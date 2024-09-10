斥陳智菡「圍魏救趙」 新竹綠營：馬偕兒童醫院增容積為「公共利益」

新竹馬偕兒童醫院。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/09/10 06:41

首次上稿 09-09 23:59

更新時間 09-10 06:41

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陳智菡指林智堅通過新竹馬偕兒童醫院容積率暴增 綠營提法院判決反擊

〔記者洪美秀／新竹報導〕針對民眾黨陳智菡與同黨新竹市議員李國璋在臉書評論新竹馬偕兒童醫院容積率一事，民進黨新竹市黨部今晚呼籲陳智菡、李國璋停止造謠，不要拿守護兒童的醫療建設，當作包庇柯文哲貪污的遮羞布；市議員劉崇顯強調，當初提高容積，是為將婦產科納入兒童醫院規劃，「只要是有基礎認知與一般良知的人，都可以分辨馬偕兒童醫院與京華城案在公共利益上的根本差異」。

民進黨新竹市黨部發新聞稿，稱李國璋炒作新竹馬偕兒童醫院議題多時、絲毫沒有共鳴，且高等行政法院判決書早已寫得清清楚楚，此案容積率調整於法無違誤，但李國璋繼守護柯文哲芭樂園、在新竹市府前廣場跳16蹲挺貪污被判刑且停職中的高虹安，如今又持續法盲、造謠，在在證明這就是是民眾黨「新政治」的水準。

黨部也提供「高等行政法院判決書」內容摘要：「本件被告依都市計畫法第27條第1項第4款規定辦理都市計畫變更，業已依法踐行合理性及可行性等評估，不僅符合都市計畫法所規範之強制程序規定及關於系爭都市計畫規劃之指導原則外，亦查無利益衡量瑕疵等違法，被告以原處分將系爭土地容積率由250％提高450％，於法並無違誤。」

市議員劉崇顯也強調，當初提高容積的考量與必要性，是為要將婦產科一同納入兒童醫院的規劃，為新竹與鄰近地區的兒童，從懷胎到出生，從0歲到18歲，提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症的孩子得以盡可能避免奔波到雙北就醫。

他認為，只要是有基礎認知與一般良知的人，都可以分辨馬偕兒童醫院與京華城案在公共利益上的根本差異，民眾黨若要用污衊醫療人員付出的手段來「圍魏救趙」，不會被市民與台灣民眾接受。

民進黨新竹市黨部晚間強調：高等行政法院判決書已稱此案容積率調整於法無違誤，陳智菡與李國璋的說法是造謠。（民進黨竹市黨部提供）

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