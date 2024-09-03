竹北嘉豐幼園虐童案 教育局：涉案人員最重恐終身解聘

新竹縣竹北市嘉豐非營利幼兒園遭爆，有教師對幼童用「捲壽司」方式不當對待，全案由縣府教育局調查中。（資料照，記者廖雪茹攝）

2024/09/03 17:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府教育局今天傍晚表示，嘉豐非營利幼兒園疑似不當對待幼兒案，初步調查報告已於今天（3日）提送審查小組審查，預計該局將在下週三（11日）召開「新竹縣教保服務機構不適任人員認定委員會」，所有涉案人員情節嚴重者，最重可能面臨終身解聘。

縣府教育局表示，新接任的法人所聘用的3名涉案教保員，其中1名帶班人員現已要求調離現職，另2名教保員屬辦公室人員，並未實際執行教保工作。

縣府教育局表示，他們在今年7月11日接獲黃姓幼童家長陳情，指嘉豐非營利幼兒園教保員在7月2日午睡期間用腳夾黃童，造成黃童無法移動，還大力拉扯黃童，把黃童關在廁所等。

教育局7月15日召開「新竹縣教保服務機構不適任人員審查小組」會議，決議受理並組成調查小組調查，並檢視相關監視器畫面。

7月17日學童家長再次投訴，另有5名教保相關人員疑似有不當對待幼兒案，教育局遂於7月23日再次召開前述審查小組會議，決議也受理後跟前案併案，交同一調查小組進行調查。

教育局指出，全案經家長投訴共有6名教保服務人員涉入，疑似有8名幼童幼兒遭到不當對待。其中3名疑似有動手的教保服務人員，在第一時間就被調離現職，且予以解聘。

另3名涉案者中有1名是帶班人員，新接任經營嘉豐非營利幼兒園的法人已將其調離現職，剩下2名屬辦公室人員，其違法情節是否予以解聘將由認定委員會認定。

教育局自8月1日啟動調查本案後，委外聘請人才庫專家學者組調查小組，於8月8日、12日以及19日分別訪談相關人員，上週五（8/30）已完成調查報告初稿，並於今天（3日）提送提送審查小組審查，預計下週三召開「新竹縣教保服務機構不適任人員認定委員會」。

會中將認定疑似涉案人員是否有不當對待的情事，並依其情節裁處6000元到60萬元不等的罰鍰，情節嚴重者，將裁處以1到4年解聘或終身解聘。

教育局表示，嘉豐非營利幼兒園過去確實曾在2022年7月、2023年11月，先後發生過不當對待幼兒事件，違法的教保服務人員，已經被「新竹縣教保服務機構不適任人員認定委員會」裁處罰鍰並予以解聘。

目前嘉豐非營利幼兒園今年8月1日替換新法人，由「社團法人新竹縣教保人員協會」承接後，近日引起外界關切的問題，該園所也已按相關程序處理。

該社團法人新竹縣教保人員協會今年也有承接法務部滿竹園職場互助教保服務中心，所以其資格符合非營利幼兒園法人遴選條件。

針對不當對待幼兒之教保服務人員，縣府教育局後續將依認定委員會之決議裁罰，重申決不寬貸！

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