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竹縣五指山觀音菩薩馬拉松，觀音出家紀念日前一天開跑

新竹縣今天替即將在10月20日登場、全台首見的觀世音菩薩路跑活動宣傳。（記者黃美珠攝）

新竹縣今天替即將在10月20日登場、全台首見的觀世音菩薩路跑活動宣傳。（記者黃美珠攝）

2024/09/03 13:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣將在10月20日、觀世音菩薩出家紀念日前一天，舉辦全台首見的「觀世音菩薩馬拉松」，縣府和五指山觀音寺今天聯合替活動造勢，認為這場結合宗教信仰和運動健身的活動，也可替解鎖新竹縣內山地區新的玩法。即日起到9月20日為止受理報名。

主辦這場活動的影流文創簡瑞男直言，這場賽事就他個人來說是個還願之舉，8年來他主辦馬拉松賽不下百場，卻有3分之1有雨神同行。

因為信仰觀音，後來他靈機一動，在賽事登場前試著許願，祈求觀世音菩薩保佑雨神能跟活動保持距離，果然有許願就有保佑，當天活動不是晴空萬里，就是活動結束才下雨，所以去年他決定為觀音菩薩舉辦全台首見的路跑賽事以還願。

歷經1年的選址，2、30場的場勘，他從宜蘭、新北一路南下到新竹找適合辦路跑的觀音寺，但很多不是停車不便，就是另有其他因素無法配合，直到竹東五指山觀音寺獲得應允，且點名今年可在祂出家紀念日、農曆9月19日前登場，遂由五指山觀音寺主辦，他所屬的文創團隊承辦。

簡瑞男說，這場賽事分全馬（42公里）、半馬（21公里）、12公里、6公里組，每組號召至少200人參與。而為了還願，他除將以跑友名義，替每人捐出100元香油錢給五指山觀音寺，活動結餘款也將一併捐出，用以替五指山觀音寺設置環保金爐和災後復建。

這場全台首見的觀世音菩薩馬拉松，找來台灣知名馬拉松選手陳雅芬代言，其中6公里組的跑友還可帶毛小孩一起來慢跑。每名參賽者完賽後都能獲得以觀世音為圖騰的陶瓷獎牌等，全程提供豐盛的素食補給，返抵終點，還能享用觀音寺的齋食、蛋塔，並獲盥洗、參香、參訪鄰近寺廟等的服務。

全台首見的觀世音菩薩路跑，完賽跑友將可獲得如圖陶瓷觀世音像獎牌。（記者黃美珠攝）

全台首見的觀世音菩薩路跑，完賽跑友將可獲得如圖陶瓷觀世音像獎牌。（記者黃美珠攝）

新竹縣五指山觀音寺主委黃月星說，全台媽祖活動一連串，但是觀世音菩薩路跑，今年10月中將在竹縣首見。（記者黃美珠攝）

新竹縣五指山觀音寺主委黃月星說，全台媽祖活動一連串，但是觀世音菩薩路跑，今年10月中將在竹縣首見。（記者黃美珠攝）

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