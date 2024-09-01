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    新竹又有大賣場要關？網傳愛買新竹店月底歇業 店員：未接通知

    新竹市又有大賣場要關了？網傳公道五路上的愛買新竹店月底結束營業。（記者洪美秀攝）

    新竹市又有大賣場要關了？網傳公道五路上的愛買新竹店月底結束營業。（記者洪美秀攝）

    2024/09/01 16:23

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市除火車站周邊商家陸續關店，包括晶品城及多間商家不是歇業就是張貼各種轉租訊息，網傳位在公道五路上的愛買新竹店也因租約到期將在月底結束營業，且可能營運到9月18日中秋節後，就會有清倉活動。不過，記者向愛買店員及服務人員求證，服務人員只說9月還會營運，但10月後就不知道了，且還未聽聞總公司有通知，對於可能工作不保，也顯得有點擔憂。

    網路多個社群從上週五就傳出公道五路上的愛買新竹店將營運到9月底，消息一出，引起網友議論，有網友說這家愛買很好逛，有吃又有得買，是東區人除好市多外的好選擇，並說以後沒有免費停車場可停了。

    網傳愛買新竹店結束營業後，將轉移到巨城的愛買店。同時會由家樂福進駐，除愛買移到巨城外，其他店家及美食店家都不會移動，並不是整棟大樓都停止營業。

    而網友則敲碗雖沒有愛買，希望IKEA等其他大型賣場能進駐，更提到新竹市已很久沒有大型商家進駐了，很多店家全被巨城吸走，讓其他大型商場都很難生存了。

    網傳愛買新竹店月底結束營業，但店員稱：未接到公司通知。（記者洪美秀攝）

    網傳愛買新竹店月底結束營業，但店員稱：未接到公司通知。（記者洪美秀攝）

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