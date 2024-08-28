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    首頁　>　新竹縣

    竹檢警攔下製毒工廠市值逾2400萬毒品 8嫌收押

    新竹地檢署指揮警方經長久佈線，分別在新竹、高雄、臺南等地查獲毒品原料、製毒工廠、混/分裝毒品工廠等違法單位，並扣得大量毒品和原料。（新竹地檢署提供）

    新竹地檢署指揮警方經長久佈線，分別在新竹、高雄、臺南等地查獲毒品原料、製毒工廠、混/分裝毒品工廠等違法單位，並扣得大量毒品和原料。（新竹地檢署提供）

    2024/08/28 18:22

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣、高雄市、台南市等地傳出有製毒工廠，新竹地檢署檢察官王遠志指揮警方，歷經1年多蒐證、跟監，本月13日執行搜索7處，拘提、逮捕、傳喚共計19人到案，查獲愷他命製毒工廠1座、分裝廠2座，並扣得大批愷他命、毒品咖啡包、現金882萬餘元等證物，各式毒品市值逾2400萬元，其中張姓男子等8人因犯罪嫌疑重大，經法官裁定羈押禁見獲准。

    新竹地檢署表示，這次破獲大型混合型毒品分裝及製毒工廠，是由檢察官王遠志指揮包括桃園市、高雄市、台南市、新北市、新竹市等縣市警方，與保安警察大隊特勤中隊、保一總隊維安特勤隊等單位，歷經1年多蒐證、跟監，8月13日指揮警方持搜索票至新竹縣、高雄市、台南市等地7處執行搜索，拘提10人、逮捕4人、傳喚5人，共計19人到案。

    查獲愷他命製毒工廠1座、分裝廠2座，並扣得三級毒品愷他命成品26.343公斤、半成品約200公斤、四級毒品丁氧羰基愷他命（毒品先驅原料）80公斤、各式化學藥品、製毒器械1批、各式毒品咖啡包7320包（含袋毛重共約2萬1713公克）、原料1批、現金882萬6500元等證物。

    檢方指出，本案製毒集團成員製毒工廠設備極為齊全，且已製成大量毒品成品、半成品，市值高達2400萬元，若進一步流入市面，危害國人健康至深且鉅，經檢察官訊問後，認被告張姓男子等8人犯罪嫌疑重大，均涉犯重罪且有逃亡及串證之虞，向新竹地方法院聲請羈押，均經法官裁定羈押禁見獲准。

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    新竹地檢署指揮警方經長久佈線，分別在新竹、高雄、臺南等地查獲毒品原料、製毒工廠、混/分裝毒品工廠等違法單位，並扣得大量毒品和原料。（新竹地檢署提供）

    新竹地檢署指揮警方經長久佈線，分別在新竹、高雄、臺南等地查獲毒品原料、製毒工廠、混/分裝毒品工廠等違法單位，並扣得大量毒品和原料。（新竹地檢署提供）

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