竹縣新埔鳳山溪淤積草長 地方爭取整治、延伸堤防

民眾反映新竹縣新埔鎮鳳山溪河道及堤防雜草叢生，不時可見蛇出沒，讓休閒運動的民眾飽受威脅。（記者廖雪茹攝）

2024/08/28 14:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮的鳳山溪河床淤積加上植物生長茂盛，居民擔心暴雨時恐使溪水暴漲帶來災害；立委徐欣瑩今（28日）與地方人士現勘後允諾，將要求經濟部水利署第二河川分署加強河道整理與疏浚，另研議下寮二號堤防延伸工程，她也將在中央協助爭取經費。

徐欣瑩今天上午與新埔鎮長陳英樓、多名鎮代和里長等人，會同到四座屋1號堤防步道實地考察。民眾反映，霄裡溪至鳳山溪的河堤樹木叢生，雜草高度超過50公分，「小朋友走到草後面，家長都看不到」，且蚊蟲滋生，不時可見蛇出沒，讓休閒運動的民眾飽受威脅。此外，堤防邊上的樹木都長到水防道路上了，常見車子為了閃樹，開到對向車道，非常危險。

四座里里長劉士相說，鳳山溪已經10年沒有疏濬，每年也僅進行1至2次除草作業，雜草與樹木生長茂盛，嚴重妨礙洪水的排放。對此，徐欣瑩表示，會請第二河川分署近期安排除草作業，後續至少3個月除草一次，以維護民眾安全與維持河川正常排洪的功能。

一行人接著來到下游的下寮2號堤防起點，也是新埔鎮鳳山溪堤防的終點。鎮代邱炳戊及下寮里里長林鼎基反映，該河段毗鄰昌益社區，有超過200戶、近千名居民。先前，納莉風災曾導致該地區遭遇嚴重淹水，為保障居民的生命財產安全，亟需將堤防延伸至義民橋，長度約500多公尺。

徐欣瑩強調，河道現在長滿雜草和樹木，淤積情況嚴重，若遇暴雨造成溪水暴漲，可能導致橋墩斷裂或堤防潰堤，將對居民的安全構成威脅。她將在中央協助爭取經費，請第二河川分署早日完成河道的整治工作，並研議延伸堤防。

立委徐欣瑩（前右著背心）今天上午與新埔鎮長陳英樓（左一）、多名鎮代和里長等人，會同到四座屋一號堤防和下寮二號堤防實地考察。（記者廖雪茹攝）

新埔鎮四座里里長劉士相（左）向立委徐欣瑩（右）反映，鳳山溪已經10年沒有疏濬，每年也僅進行1至2次除草作業，雜草與樹木生長茂盛，嚴重妨礙洪水的排放。（記者廖雪茹攝）

立委徐欣瑩（中）偕同地方人士現勘新埔鎮鳳山溪下寮2號堤防起點，下寮里里長林鼎基（右）爭取將堤防延伸至義民橋。（記者廖雪茹攝）

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