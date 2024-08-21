獨家》囂張！偷倒被查獲、上封鎖線仍施工 竹北警：近送縣府裁罰

竹北警分局強調，他們上週六獲報到場制止施工，把現場人員含地主在內4人帶回製作筆錄後，週日下午在現場農地出入口拉起黃色封鎖線，禁止持續通行施作。（竹北警分局提供）

2024/08/21 15:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕非法偷倒廢土回填農地，被警方查獲、上封鎖線制止施工，不肖業者卻依舊不停工，為了彰顯公權力，新竹縣竹北警分局今天宣布，針對竹北新溪街175巷底、豆子埔溪旁的農地偷倒事件，他們已完成相關涉案者的筆錄，近期就將依區域計畫法等函送縣府裁罰。

「太囂張了」、「視警方的黃色封鎖線為無物嗎？」竹北新溪街175巷底農地被黃姓男子涉嫌偷倒建築剩餘土案曝光後，被民眾質疑是否有人從中包庇？以致今天掀起縣府、警察局、竹北警分局內外議論，讓實際到場執行約制、拉封鎖線的員警們冤屈得忍不住這樣怒罵不肖業者。

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竹北警分局今天澄清表示，轄區派出所上週六（17日）早上10點多獲報這件偷倒案，隨即一邊上報縣府與新竹地檢署共同成立的「檢警環農工」即時通報平台，一邊通知縣府環保局到場協助釐清，竹北偵查隊也出動跟豐田派出所一起到場，且帶回在場的楊姓地主、施工者共4人製作筆錄，近日也已通知清運土方的業者必須到案說明，隨後就會把全案函送法辦。

竹北分局表示，楊男告訴員警，黃男以做園藝工程向他租地，實際租約是從今年9月起3年期間，並於今年8月初先進場整地，黃男另請清運土方的業者幫忙買「花土」且載運到現場作業。

竹北分局表示，首次獲報到場處理的員警便有告知楊男必須立刻停止施工，環保局官員也在當天中午左右到場做現場紀錄。

縣府環保局表示，楊男當場出示前述土地租賃契約，他們目測現場廢土內並無摻雜廢棄物，昨天下午再次到場複勘發現廢土是摻有石礫的營建剩餘土，吻合地政、農業處昨天上午會勘所見，並非黃男所說引入的是要種樹的「花土」。

警方表示，8月18日下午2點41分他們再次接獲前述現場有人檢舉，豐田所和偵查隊同樣到場處理，確認前述2案是同1件，週日當天的現場已無人員作業，但遺留有機具，為確保現場停工狀態，員警遂在下午4點多，於農地出入口處拉起黃色封鎖線並安排多加巡視。

竹北分局表示，根據民眾的檢舉卻發現，一直到週一、週二為止，前述農地仍持續有人進場毫不掩人耳目地施工，且不見前述黃色封鎖線，業者儼然視公權力為無物，因此他們將加速通知清運業者到案說明，一完成筆錄就會函送縣府從重裁罰，以儆效尤。

記者昨天（20日）早上到場查訪，看到圖右白色車頭的砂石車根本未受警方的封鎖線影響，長驅直入開進工地。（記者黃美珠攝）

縣府地政、農業2處官員昨天（20日）早上10點多到場稽查，當場逮到農地承租人黃男（中）在場，且現場持續施工中。（縣府提供）

縣府地政、農業2處官員昨天（20日）早上10點多到場稽查，當場逮到仍在施工中。（縣府提供）

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