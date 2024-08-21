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    首頁　>　新竹縣

    逾30年福興公園設施舊損不合時宜 竹北花900萬改造

    為符合新式遊具設置的嚴格規範，竹北市公所加大鬆散材質白礫石面積，以2分石鋪面，變通作法克服現況。 （記者廖雪茹攝）

    為符合新式遊具設置的嚴格規範，竹北市公所加大鬆散材質白礫石面積，以2分石鋪面，變通作法克服現況。 （記者廖雪茹攝）

    2024/08/21 15:29

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市逾30年的福興公園，正對新竹縣政府，但許多設施已不合時宜或是老舊損壞，市公所編列900萬元經費改造，第一階段環境改善開闊視野，同時引進符合安全規範的新型遊具，更用創意導入懸浮市政徽，希望作為地標型示範特色場域。

    竹北市長鄭朝方表示，福興公園1993年竣工啟用，公所進行第一階段環境改善，包含敲除老舊街道家具、涼亭以及喬木移植等，透過提升視野的開闊性，減少治安死角。同時汰換老舊遊具設施，選擇以符合CNS12642檢測規範遊具，兼顧滿足3-12歲孩童的活動需求和保障遊戲時的安全。

    然而，全國都面臨到新式遊具設置的嚴格規範，即遊具周邊須有183公分以上空地，因此往往更換後與民眾期待有落差。公所集思廣益、採納地方意見，加大鬆散材質白礫石面積，以2分石鋪面，除降低熱度危害，也能順勢加大遊具體積，變通作法克服現況。

    此外，用創意導入懸浮市政徽的視覺設計，並注入城市美學以典雅風格打造主題兒童遊具特色。而構件色彩為銀灰色，增添星際感，讓小朋友在溜滑梯、攀爬網、攀岩板等，都像是一趟啟發勇氣的探索遊程。

    鄭朝方說，福興公園第一階段改善工程已完工，後續市公所將爭取預算，進行入口廣場及廁所改善，讓公園改頭換面，成為全齡化的休憩場域和兒童遊戲天堂。

    竹北市公所編列900萬元經費改造福興公園，第一階段環境改善開闊視野，同時引進符合安全規範的新型遊具。 （記者廖雪茹攝）

    竹北市公所編列900萬元經費改造福興公園，第一階段環境改善開闊視野，同時引進符合安全規範的新型遊具。 （記者廖雪茹攝）

    新竹市福興公園新遊具設施有溜滑梯、攀爬網、攀岩板等。（記者廖雪茹攝）

    新竹市福興公園新遊具設施有溜滑梯、攀爬網、攀岩板等。（記者廖雪茹攝）

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