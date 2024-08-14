虐嬰竹北托嬰中心去年評鑑拿優等 歐陽霆：縣府評鑑有漏洞？

家長爆料，將孩子從托嬰中心帶回家後，驚見雙腿上有明顯條狀瘀青傷痕。（新竹縣議員歐陽霆辦公室提供）

2024/08/14 22:35

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〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北托嬰中心傳出涉虐嬰事件，民進黨新竹縣議員歐陽霆今天（14日）發文質疑，教保人員做出這樣離譜的事情，卻沒有遭受任何管理階層制止？而托嬰中心去年度評鑑「優等」，質疑縣府在評鑑過程中是否有許多的漏洞，讓不肖業者能夠闖過關？

新竹縣政府社會處稍早對此案發布聲明，縣府於7月15日接獲通報幼兒疑似遭受長時間限制活動，即派員至該中心初步查調監視器，及不預警稽查，7月16日起陪同家長查調監視器內容，也詳細與家長說明處理流程。此案通報後，中心隨即自主停招新生，2名涉事保育人員立即停職並已解聘了，另外，也增主管人員每日進班檢視照顧情形，且配合社會處及警察單位調查。後續縣府將召開專家會議，根據查調事實，依規予以裁處。

社會處長陳欣怡說，此案初步認定已違反兒童及少年權益福利保障法相關規定，將儘速召開專家會議予以裁處，其中，違反第49條各款情形，托育人員將處以6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布姓名且不得再任托育人員；托嬰中心如查證因督導不周，且未能提供安全環境，將裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將命停辦並公布名稱及負責人姓名。

歐陽霆在臉書貼文說，「不到1歲的寶貝，1天僅有8個小時的時間在托嬰中心，卻是4、5個小時都被綁在竹椅上、隨後丟到嬰兒籃不管，還不給喝水、換尿布的時候將尿布丟在小朋友頭上、甚至還在遭到老師的言語污辱小朋友『像屎一樣臭！』一個未滿周歲的嬰兒，為何要遭受到這樣的對待？」

歐陽霆提及家長來陳情時，心疼地說道：「若不是發現小嬰兒半會有驚醒、哭鬧的異狀、乃至身體上的外傷，說不定整起事件就此船過水無痕！」相信任何一位家長，都無法接受自己的寶貝受到這樣的對待。

歐陽霆接著指出，令人不解的是，園方在提供事證的過程中拖拖拉拉，一定要等到祭出裁罰警告後，才甘願提供監視器畫面！並質疑，為何兩位教保員做出這樣離譜的事情，卻沒有遭受到任何同事、主任、管理階層的制止？同時，托嬰中心在去年度的幼兒園評鑑當中，居然是「優等」！

歐陽霆質疑，竹縣府是不是評鑑過程中有許多的漏洞，讓不肖業者能夠闖過關？對此，他會要求社會處從嚴處理，勿枉勿縱。更要全面審視縣府對於嬰幼機構的管理機制，避免這樣的幼兒園亂象再次發生！

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