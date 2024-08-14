新竹縣府有狼！訪視員登門性侵個案 記錄竟誣指被害人約炮

新竹縣衛生局訪視員登門訪視精神障礙個案，竟性侵個案女性，還捏造訪視記錄，誣指被害人性需求大、主動約炮，法官重判7年6月有期徒刑。（情境照）

2024/08/14 10:44

首次上稿 08-13 23:33

更新時間 08-14 10:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣政府衛生局社區精神個案關懷訪視員安漢由去年6月第2次上門訪視「小梅」（化名）時，竟強行襲胸、性侵、逼迫口交，事後甚至捏造訪視記錄，謊稱小梅性需求強，還說他帥、當面約炮，新竹地院認為安男推諉卸責，企圖將本案責任推卸給被害人，依對精神障礙人犯強制性交罪重判7年6月。

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法官調查，安男去年3月起受新竹縣政府衛生局聘用，擔任社區精神個案關懷訪視員，去年6月2日訪視罹患有思覺失調症、重度憂鬱症的小梅。去年6月30日上午前往小梅住處關懷訪視，竟強行襲胸，小梅嚴詞拒絕後，仍不顧其反對及逃跑，仍將她推倒在沙發上，並不顧肢體反抗，強行褪去內褲，再以陰莖插入陰道與口腔性侵得逞。小梅因擔心自身安危，遂以無保險套為由，勸退安男，安男因而停止強制性交。

安漢由辯稱與小梅是在半推半就的情況下發生性行為，沒有使用暴力或恐嚇，小梅還說這樣子會對不起另一半，他就趕快拔出來，然後小梅就說可以幫他口交，整個過程結束後，2人還在沙發上抽菸、聊天。

法官指出，被害人於警詢、偵訊及審理中對於遭性侵過程，證述歷歷，所述前後一貫，並無前後矛盾情況，苟非親身經歷，豈能如此？

小梅友人說，當天下午小梅就說被訪視的社工性侵，還去買避孕藥，友人叫小梅打電話給衛生局，確認安男是不是社工，衛生局說確實有請安男家訪，友人便陪小梅去醫院驗傷。法官認為，這足以證明小梅指控遭性侵情節，並非虛妄，確屬真實。

小梅告訴法官，這件事情對她影響很大，不僅做惡夢，時不時覺得安男跟在後面，想到他壓著她的場景就很痛苦，上班也無法好好上，結果慘遭開除，醫師判斷她有創傷後壓力症候群，會於半夜歇斯底里哭泣。衛生局督導當天下午與小梅聯繫，小梅告訴她遭安男性侵後，覺得自己身體很髒，已經洗澡洗2次了。

法官發現，安漢由竟在訪視追蹤紀錄單內寫「小梅的性需求慾望比較大，可以早中晚加宵夜都做愛」，但是另一半性需求非常低，無法滿足她的需求，「她已經有半年沒有性愛了」，還跟另一半提過是否可以去找別人滿足性需求，之前都有去找「炮友」或是自行解決性需求，甚至問安男「我們要來約一下嗎？」、「沒想到訪視員這麼帥」！

法官認為，這只是安漢由對小梅的第二次訪視，實難想像小梅會在如此生疏之關係下，向安男提及其性需求等私密話題，顯然安男是為掩蓋犯行，除於案發當天面對主管詢問時，刻意否認有與小梅性交，更在訪視追蹤紀錄單做出違反於真實之記載，從而可見安男畏罪情虛之情甚明，反足佐證確有強制性交犯行。

法官審酌安男身為關懷訪視員，本應謹守分際，竟為一己私慾，對關懷對象強制性交，已對被害人身心造成相當程度傷害，且犯後始終否認犯行，推諉卸責，並於訪視追蹤紀錄單為反於真實之記載，企圖將本案責任推卸至被害人，犯後態度甚差，事後雖達成調解，履行調解條件，法官仍依對精神障礙人犯強制性交罪重判7年6月。

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