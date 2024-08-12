橫山砂石場棄置污泥非法掩埋廢棄物 負責人判4年1月罰700萬

檢方到竹縣橫山砂石場勘驗棄置污泥。（檢方提供）

2024/08/12 16:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣橫山鄉嵩益砂石場王姓負責人假藉經營砂石場為名，實則違法佔用他人土地棄置污泥，非法掩埋廢玻璃纖維粉，新竹地院除依廢棄物清理法判刑4年1月之外，再併科他與公司罰金共700萬元。

法官調查，王男明知砂石場生產砂石過程中產生的無機性污泥，不得任意放流或棄置，竟載至鄰近油羅溪畔河川地丟棄，導致摻有高分子凝結劑之無機性污泥，沿河坡崩落溢流至油羅溪及下游灌溉溝渠，致污染環境，且其為掩飾犯行，向環保署廢棄物申報處理系統不實申報，偽稱該等污泥已完成合法再利用。

王男與某資源科技公司談妥每公噸補貼800元代價，將進場廢玻璃纖維粉直接棄置在嵩益砂石場壩台下方8到10公尺深處，及鄰近之橫山鄉土地上，並鋪設土石、級配以掩人耳目。

法官審酌王男為多家公司之實際經營者，前已有違反廢棄物清理法、水利法經法院判刑確定，卻仍不知警惕而再犯，除竊佔他人土地外，更將摻有高分子凝集劑之無機性污泥隨意堆置致污染環境，又將大量含有廢玻璃纖維粉之混凝土摻料隨意傾倒或回填於土地內，使廢玻璃纖維粉與土壤混合後致土壤中之總銅已超出管制標準，影響之範圍廣大且後果嚴重。依廢棄物清理法判刑4年1月，併科罰金500萬元，嵩益公司處罰金200萬元。

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