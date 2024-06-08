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竹縣府偕家扶、餐飲業者辦愛心義賣市集 提早與弱勢家庭兒少過端午

新竹縣政府前廣場的「20好食 六角好物節 愛心義賣市集」一隅，是給鄉親全新市集體驗的「大泰山」射箭體驗營。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府前廣場的「20好食 六角好物節 愛心義賣市集」一隅，是給鄉親全新市集體驗的「大泰山」射箭體驗營。（記者黃美珠攝）

2024/06/08 14:57

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府前廣場今天有個「20好食 六角好物節 愛心義賣市集」，這場活動是由縣府社會處跟新竹家扶中心、六角國際餐飲集團一起舉辦，由六角國際集團設置60個特色商品、美食或是慈善義賣攤和表演，提早跟新竹縣1041戶、1725名經濟弱勢的家庭成員、或受虐寄養被安置兒童們等提早過端午。

縣府社會處長陳欣怡說，六角國際餐飲集團長期致力公益，今年也是該企業20週年慶，所以今天用「惜物」、「循環」、「回饋」的理念，跟縣府、新竹家扶中心偕手舉辦六角好物節鼓勵做義賣，今日所得將捐給新竹家扶中心，照顧新竹縣市經濟弱勢家庭跟兒少，也提供新竹家扶中心所扶持正創業中或有計畫創業的家庭能有販售商品與行銷的場域。

今日愛心義賣市集另外也提供新竹在地團體、台灣代表選手們到場聚人氣。其中近年在國內射箭體壇上初露頭角的新竹縣自創品牌「大泰山」射箭隊，從大肚國小、橫山國中到東泰高中的選手、教練以及學校教職員們，多人放棄連假首日，到場舉辦體驗活動，讓有興趣的鄉親們親身領會射箭這項競技運動的感受，給人全新的市集體驗，很受親子歡迎。

義賣市集上的泡泡秀，讓到場的親子爭相追著泡泡滿場跑。（記者黃美珠攝）

義賣市集上的泡泡秀，讓到場的親子爭相追著泡泡滿場跑。（記者黃美珠攝）

新竹縣府廣場前的義賣市集今日所得，將捐助給新竹家扶中心。（記者黃美珠攝）

新竹縣府廣場前的義賣市集今日所得，將捐助給新竹家扶中心。（記者黃美珠攝）

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