記取「晴空匯」大火教訓 竹縣府複查消防安全設備缺失大樓開罰2社區

新竹市高樓住宅「晴空匯」一把火後，新竹縣政府消防局全面啟動針對轄內消防安檢設備本就有缺失的集合式住宅做複查，29處中有8處被勒令限期改善，另竹東有2個社區將被開罰。（竹縣府消防局提供）

2024/06/07 15:49

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市高樓住宅「晴空匯」一把火後，新竹縣啟動針對轄內消防安檢設備本就有缺失的集合式住宅複查，已完成29處，其中有8處被勒令限期改善，另竹東有2個社區因限期改善無果，他們近期將對這2個社區各自裁罰8萬到30萬元不等。

陳中振說，對於集合式消防安全設備檢修申報被提列有缺失的社區，主要用輔導來達到改善社區住宅消防安全的目的，經限期改善卻不見改進的後續才會依中央所定的消防安全設備裁罰基準表開罰，這個處罰得按次連罰且可加重處分，最嚴重還可會同縣府相關主管機關予以斷水斷電，希望社區大樓管委會不要等閒看待。

縣府消防局災害預防科表示，前述2個將被開罰的高樓社區，其中1個是3棟地下1層、地上10層的集合式住宅，共有173戶。主要的缺失是室內消防栓放水壓力不足，泡沫滅火設備、火警自動警報設備、以及出口標示燈也都故障，該科從去年6月勒令社區限期改善，還給予展延改善期間，但仍舊沒有進展。

另一個也要被罰的社區則是地下1層、地上6層的獨棟建物，共有57戶居民，這棟建築主要是火警自動警報設備故障，今年3月限期改善後也一度經展延，但同樣也都沒有完成改善。

今天早上新竹縣政府舉行主管會報，縣長楊文科聽取陳中振簡報。陳中振說明，該局除依年度執行計畫做消防安檢，為檢視集合住宅消防安全設備是否依年度消防安全設備檢修申報情形予以改善，從5月26日起就優先複查集合式住宅消防安全設備檢修申報被提列有缺失者，如前述該限期改善的勒令限期改善，該罰的裁罰外，後續也將持續排定相關檢查，以提升場所安全。

陳中振也說，為強化縣內16層以上或50公尺以上的高層建築物消防安全，他們將在6月22日在縣消防局辦理消防安全宣導會，邀集縣內106棟高層建築物管委會與相關人員參加，會中也邀請縣府工務處、新竹瓦斯公司派員到場，就建築和瓦斯安全做宣導，因為晴空匯的火警涉及場所自主管理措施問題，所以希望藉此宣導會提醒民眾應定期維護場所的防火避難設施與消防安全設備。

縣長楊文科表示，晴空匯事件沒有人希望發生，但是要從別人的經驗中借鏡，他要求陳中振未來消防同仁出勤救災時務必要確實掌握進入災害現場搶救人員名單、進出的時間、確保救災裝備正常以及通訊保持暢通。

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