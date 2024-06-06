竹縣民安10號演習 模擬災變、土石流超逼真

新竹縣政府今（6日）辦理民安10號演習，在峨眉超高壓變電所實兵演練，模擬變電所、科技廠房發生災變。（記者廖雪茹攝）

2024/06/06 16:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今（6日）辦理民安10號演習，選在關鍵基礎設施峨眉超高壓變電所及寶二水庫進行實兵演練，模擬變電所、科技廠房發生災變，水庫爆破，山區發生土石流與大規模崩塌，各機關單位動員500人次、100輛次各式救災車輛、救災機器人、無人機及空勤總隊直升機共同參演，整個過程緊湊且逼真。

縣長楊文科肯定縣府各局處、國軍、公用事業的聯合應處能力；他強調，只要平時做好好災害防救及戰災整備，一旦戰事發生，才能成為國軍最堅強的後盾！

全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習，上午在北埔鄉麻布山林進行兵棋推演，下午先在北埔國中演練戰時災民收容救濟站開設，接著移師峨眉超高壓變電所及寶二水庫實兵演練。

這次演習首納入「替代役備役人員」，共有91位現役及備役替代役男參加，操演協助救災及因雨致災後的災情查通報、疏散撤離及災民安置、物資運送及行政協助等任務。另外，「緊急避難包」也首次出現在民安演習中。

新竹縣政府表示，民安10號兵棋推演，模擬緊急命令頒布後，由平時的動員準備轉入戰時的應急作戰重要目標防護及全面作戰災損救援，針對戰時災害搶救、天然災害應變作為以及後續復原進行了兵棋推演，計3個節次25項推演題目，驗證縣府、軍警、消防及各界，在全民防衛動員的處置作為。

帶領中央各部會與會評核的教育部常務次長林騰蛟，肯定竹縣民安10號兵棋推演非常用心且超前部署，他說，近來台海安全成為國際關注的焦點，相信在平時建立有效的應變機制，在國家需要時就可發揮最大的動員力量。

消防局指出，超大豪雨致災也是民安10號演習的主軸之一。尖石鄉梅花村民眾參演發生土石流與大規模崩塌，演習也邀請新北市政府、台中市政府、台灣高鐵、醫師公會、紅十字會新竹分會及北埔、峨眉、寶山等地區後備軍人輔導中心等單位。

民安10號演習各機關單位動員500人次、100輛次各式救災車輛、救災機器人、無人機及空勤總隊直升機共同參演，整個過程緊湊且逼真。 （記者廖雪茹攝）

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