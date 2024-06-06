新竹縣連辦6場補選 村長「這原因」請辭最奇葩

新竹縣選委會統計，新竹縣本屆5合1選後迄今，已辦了6場補選，從議員、鄉代到村長都有，未來還有3到4場待辦。（記者黃美珠攝）

2024/06/06 17:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣選委會統計，新竹縣在2014年首屆5合1大選後，連辦了13場補選，本屆5合1選後迄今也已辦6場，從議員、鄉代到村長都有。這次補選發生的原因除當選人涉貪或涉賄被解職，另就是有人當選後不幸因病往生；較特別的就是某村長當選人原獲任職的分公司同意「兼差」多一份收入，但最後為總公司所否決而請辭。

縣選委會說，一場補選的花費從20幾萬到200多萬不等，經費多寡看選區大小、公民投票數多少來決定基本規模用度，另也涉及投開票所數的數量，因為開設量實際左右著必須投入的選務和維安人力。

2014年新竹縣首屆5合1選後，從同年起到2017年為止，總共辦了為15件補選案開辦13場次投開票；本屆選舉結果從今年初到上週六的芎林鄉議員補選為止，也辦掉了6場，分是寶山鄉村長、鄉代各1場；湖口和峨眉2鄉共3個村長，以及芎林選區的縣議員缺額補選。

後續已確定登場的補選投開票，從7月起到9月初，陸續有關西鎮新力里長、新埔鎮代會第2選區鎮代以及芎林鄉代會第2選區的鄉代補選。

另，某鄉鎮市代表會的龍頭人物捲入年初的總統大選且被控涉嫌投票行賄罪，目前還在高院審理中，因應司法速審速決，縣內的相關選務單位也未雨綢繆「備戰」中，隨時準備追加再一場。

縣選委會說，一場補選的作業所需耗費的人力物力非常龐大，以這次的芎林補選為例，公民投票數共1萬7371人、19個投開票所，總共花費約230萬元。已辦過鄉代、村長補選的寶山鄉，每場也各花費25萬。

至於總人口數是寶山2.2倍的新埔鎮則計畫要花84萬辦第2選區的補選作業，關西鎮公所則將以33萬元補選新力里長。

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