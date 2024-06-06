鄉鎮代里長出缺 新竹縣須辦3場補選

新竹縣芎林鄉代會副主席陳星宏（右）這次順利補選成為新科議員，其留下的代表會遺缺，最慢將在9月初完成補選。（記者黃美珠攝）

2024/06/06 15:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣議會第7選區（芎林）議員補選剛在上週六落幕，新竹縣選委會今天盤點發現，接下來到9月以前，縣內至少還有關西、新埔、以及芎林鄉的里長或鎮（鄉）民代表必須辦理補選，原因除有違反選罷法被提起當選無效確定，也有人涉貪被解職，還有因補選晉級成為新科議員，留下的代表會遺缺必須重新補選。

新竹縣選委會表示，根據地方制度法，鄉鎮市民代表和村里長因故出缺，當所剩任期還有一半以上；代表部分的缺額席次也同時達到總席次10分之3以上或在同1選舉區過半以上時，都必須辦理補選。

在上週六完成縣議會第7選區缺額補選之後，新竹縣選委會最近又忙著幫關西鎮公所做該鎮新力里長的補選工作。

根據相關判決指出，原本當選的新力里長張瑞洲在本屆里長選舉時被查獲涉嫌操作幽靈人口，刑事部分雖尚未定讞，但民事當選無效之訴已在5月初被判決確定，關西鎮公所4月30日起解除張瑞洲的里長職務後，依地制法須在7月30日之前完成補選。

相關單位考慮里長選舉的選舉期間為1.5個月，所以計畫從10天後、也就是6月16日起到7月31日為止作為這場補選的競選期間，並計畫在7月20日投開票。

新埔鎮代會第2選區鎮代范振葵則是被控涉嫌詐領1日出席、交通以及膳食費共2450元，被判有罪後雖上訴，但最高院已於5月16日駁回。

由於他的遺缺不僅還有2年以上的任期且使得其選區缺額超過一半，因此必須在8月15日以前完成補選，目前也計畫10天後展開競選期間到8月15日為止，投開票日則預訂在8月3日。

至於芎林鄉第2選區代表補選的理由是被該鄉的議員補選所連動，該選區選出的副主席陳星宏已成新科議員，中選會明天（7日）將開會確認其當選身分且公告，縣長楊文科將在下週三（12日）頒發當選證書，縣議會則安排6月17日讓他宣誓就職。

縣選委會表示，陳星宏宣誓就職後，芎林鄉第2選區鄉代同日出缺1席，如同新埔鎮代第2選區的理由而須補選，目前公所初步也是規劃要在9月15日之前完成，所以投開票日可望落在8月底或9月初的週六進行。

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