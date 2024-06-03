「竹青盛夏Fun暑學堂」4系列逾20活動 免費報名

跨域人才培育及多元學習是近年教育趨勢，因此新竹縣政府教育局推出「竹青盛夏Fun暑學堂」。（資料照，新竹縣政府提供）

2024/06/03 11:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府教育局「竹青盛夏Fun暑學堂」推出一日職人體驗、青年培力及體驗營隊、社團新幹線、SDGs永續環境教育體驗4個系列，共有超過20個免費主題活動，即日起陸續接受報名，名額有限，歡迎熱情洋溢、想拓展視野的青年不要錯過！

教育局長楊郡慈表示，跨域人才培育及多元學習是近年教育趨勢。因應聯合國SDGs永續發展目標，今年的「竹青盛夏Fun暑學堂」新增了永續生態環境教育體驗，與在地創生優秀團隊木酢達人規劃3場次體驗活動，藉由講座課程和手作體驗，帶領青年認識在地生態、地方創生產業，激發青年在地認同及守護環境使命感，引領更多青年關注並加入生態保護及地方創生的產業行列。

一日職場體驗今年推出「特效化妝創藝」、「太空科學探險」、「動物好友會」、「綠能離岸風電」、「新聞媒體新視界」、「品牌大聲公」、「機車達人養成」、「特色茶飲食光」、「調查神探行動」、「玻璃打造趣」、「永續農趣味」等11場，帶領15至29歲青年探索職涯，認識工作環境與工作流程，以實作感受各產業的職業特性與必備技能。

教育局今年也規劃了16場培力課程，如了解鯨豚生態、參觀海龜救護站及基金會服務志工等，邀請在地15至45歲青年一起關注環境永續、弱勢關懷、在地文化等多元議題。

志工多元特色服務營隊包括「攜手學習雙語營」、「石滬文化傳承營」、「強棒出擊教育營」，除了讓青年朋友善用英語能力協助弱勢孩童與國際接軌，也邀請知名棒球選手與青年一同以球會友，帶領學員們透過深度體驗及實作服務，學習到更多知識以及投身地方志願服務的實際行動。

匯聚竹縣高中職及大專院校45組社團的聯合聯合展演「社團綻放線」，7月21日下午3時將在遠東百貨竹北店1樓廣場登場；此外，社團幹部訓練營「夏日生存營」將於8月5日、6日辦理，讓竹縣校園社團跨校交流、傳承經驗。

活動詳情、報名方式可上「新竹縣政府教育局青年事務科」FB粉絲專頁查詢。

「竹青盛夏Fun暑學堂」4個系列共有超過20個免費主題活動，即日起陸續接受報名。（資料照，新竹縣政府提供）

新竹縣政府教育局「竹青盛夏Fun暑學堂」推出一日職人體驗、青年培力及體驗營隊、社團新幹線、SDGs永續環境教育體驗4個系列。（資料照，新竹縣政府提供）

新竹縣政府教育局「竹青盛夏Fun暑學堂」推出一日職人體驗、青年培力及體驗營隊、社團新幹線、SDGs永續環境教育體驗4個系列。（資料照，新竹縣政府提供）

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