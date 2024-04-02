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4月壽星免費入園！小叮噹兒童節連假推出「童遊童趣玩科學」

新竹縣小叮噹科學主題樂園，祭出4月壽星憑證件享免費入園優惠，可以玩水、玩雪、體驗科學設施。（小叮噹提供）

新竹縣小叮噹科學主題樂園，祭出4月壽星憑證件享免費入園優惠，可以玩水、玩雪、體驗科學設施。（小叮噹提供）

2024/04/02 18:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣小叮噹科學主題樂園，祭出4月壽星憑證件享免費入園優惠，可以玩水、玩雪、體驗科學設施，兒童清明節4天連假，並推出「童遊童趣玩科學」活動，購買全票還可享門票買1送1的特惠。

小叮噹科學主題樂園總經理郭明宗表示，「童遊童趣玩科學」系列趣味探險活動，從4月4日第一天爆米香傳統美食揭開序幕，邀請大家免費品嘗，還有蘋果哥哥帶來精采的魔法氣球見面會；第二天推出貝殼姐姐說故事、畫糖古早體驗、好聽的爵士鼓曲目演出。

4月6日第三天安排吹糖人、太鼓音樂演出、陀螺技藝演出，第4天科學極凍實驗秀、爬蟲萌龍大集合壓軸出場，還有趣味又好玩的八方緣活動、童遊市集，以及免費親子工作坊，讓大小朋友DIY手作體驗科學的奧秘。

郭明宗說，園內設施與服務不斷推陳出新，除有親子最愛的科學趣味設施體驗區，也有適合年輕族群打卡的熱點美景，更有全國最大室內零下5度C滑雪場，長長的滑雪道，讓不會滑雪的孩子，不必出國，也可以乘坐雪毯，體驗滑雪的樂趣。

另外，園區環境自然生態多元豐富，有全新打造的森林探索館、美麗海景的鳳崎觀景台，適合親子家庭、好友相伴同遊，不論是體驗住宿或是露營兩日遊，都可享有一趟寓教於樂的充實假期。

除了4月壽星憑證件免費入園，4天連假活動期間，憑當日任一大眾運輸的乘車購票證明，享門票優惠價350元。設籍新豐鄉的鄉民，出示身分證或戶口名簿任一證件核驗，享優惠價280元購票入園。

新竹縣小叮噹科學主題樂園，推出「童遊童趣玩科學」活動。（小叮噹提供）

新竹縣小叮噹科學主題樂園，推出「童遊童趣玩科學」活動。（小叮噹提供）

「童遊童趣玩科學」系列趣味探險活動，4日由爆米香傳統美食揭開序幕。（小叮噹提供）

「童遊童趣玩科學」系列趣味探險活動，4日由爆米香傳統美食揭開序幕。（小叮噹提供）

可愛爬蟲見面會。（小叮噹提供）

可愛爬蟲見面會。（小叮噹提供）

小叮噹「童遊童趣玩科學」系列趣味探險活動。（小叮噹提供）

小叮噹「童遊童趣玩科學」系列趣味探險活動。（小叮噹提供）

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