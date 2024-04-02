原科3計畫4/19審議 竹縣建請納入縣定古蹟九牧第

新竹縣縣定古蹟九牧第。 （記者廖雪茹攝）

2024/04/02 12:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對新竹科學園區第3期計畫，內政部國土管理署預計本月19日召開部都委會第5次專案小組會議審議，新竹縣政府今（2）日表示，經與地方團體溝通，建請將縣定古蹟九牧第納入區徵範圍，並參照竹北新瓦屋客家文化保存區模式協助維護，另配合中央政策設置社會住宅基地。

針對「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第2次通盤檢討）案」（原竹科3期計畫），內政部在去年4月26日召開部都委會第4次專案小組進行審議，會議決議，要求新竹縣政府重新審視計畫定位、評估多元開發方式、保留區內水圳、以及實質兼顧農牧需求等事項。

產業發展處長陳偉志今在主管會報中表示，本案今年1月17日提報資料予內政部並經排會後，仍持續與地方團體進行溝通，以聽取建議降低開發爭議。其中，依據管理人與家族成員表達共識，希望將二重埔地區縣定九牧第範圍納入區段徵收。古蹟建築維修部分，建請縣府文化局參照竹北新瓦屋模式，積極協助辦理修復及維護事宜。

其次，目前所規劃東西向30M計畫道路，建議向計畫區南側調整，並建議增加至40M寬，期能達成區域外環道功能。

另外配合內政部社會住宅政策，內政部要求整地開發地區應設置3%可建築土地，供社會住宅基地使用，以滿足社會住宅基地與用地需求。

縣府表示，此案主要範圍包括竹東鎮頭重里、二重里及三重里及柯湖里部分地區，面積453.94公頃。土地使用規劃部分，計畫劃設產業專用區約92公頃、住宅區57公頃、商業區約3.7公頃、農業區42.7公頃，並劃設約148.8公頃的公共設施用地（包括學校用地、公園綠地、廣場及停車場等），計畫推動預計採區段徵收方式進行開發（304.38公頃）。

新竹縣議員林昭錡表示，九牧第為竹東仕紳林春秀的故居，也是處理竹東圳開鑿事務的辦公場所，當年讓竹東外5里從荒地變良田，今日成為新竹科學園區和新竹民生的重要水源，是印證大新竹地區經濟發展史的重要建築。因此，他建議將九牧第參照新瓦屋模式，由縣府爭取經費整修，透過創新多元的規劃開放民眾參觀。

針對新竹科學園區第3期計畫即將審議，新竹縣政府表示，經與地方團體溝通，建請將縣定古蹟九牧第納入區徵範圍，並參照竹北新瓦屋客家文化保存區模式協助維護。 （記者廖雪茹攝）

針對新竹科學園區第3期計畫即將審議，新竹縣政府表示，經與地方團體溝通，建請將縣定古蹟九牧第納入區徵範圍，並參照竹北新瓦屋客家文化保存區模式協助維護。（記者廖雪茹攝）

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