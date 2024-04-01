新竹縣家庭教育主題書展及親子活動 4月起巡迴6鄉鎮圖書館

新竹縣家庭教育中心4月至9月舉辦「親職教養｣家庭教育主題書展及親子活動，精選19本兒童繪本及6本家長親職教養書籍。 （新竹縣政府提供）

2024/04/01 13:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣家庭教育中心自4月1日起至9月30日止，將巡迴竹東、新豐、關西、竹北、湖口、及北埔等6所圖書館，舉辦「親職教養｣家庭教育主題書展及親子活動，精選19本兒童繪本及6本家長親職教養書籍，並安排專題講座、親子共作體驗，讓家長汲取新知，也運用假日陪伴孩子一起共學成長。

縣長楊文科表示，家庭教育對於每個小孩的成長都相當重要，結合圖書館資源，推廣家長及小孩一同參與親子共讀，不管是從書籍、講座，或是從親子活動中學習教養知能，都能帶給小孩正向的影響。

教育局表示，本次家庭教育主題書展，提供家有0至12歲小孩的適齡書籍閱覽外，各館也在書展期間搭配2場活動，分別進行1場親職講座及1場親子工作坊，每館皆有不同的主題課程。

其中，4月份竹東圖書館將進行聽懂孩子情緒「話」，7月份竹北圖書館以「聽，身體的表達｣為主題，8月份湖口圖書館安排「陪您療癒生氣｣ 等主題及課程，其他分館還有陪孩子交友練「愛」及了解孩子行為背後訊息等專題講座，讓家長陪伴成為孩子成長的後盾。

同時，也安排有趣的親子共作體驗，包含輕黏土、水彩畫及色彩拼貼等活動，邀請爸爸媽媽與孩子共同完成作品，營造親子相處的精心時刻。在各分館書展期間，只要家長帶著與孩子一起來圖書館填寫本次專書的閱讀學習單，就能領取精美的書籤。

各館書展為期一個月，講座及工作坊每場名額有限，採網路報名，活動報名訊息將於「新竹縣家庭教育中心」臉書粉絲專頁公布，額滿即關閉。

新竹縣家庭教育中心自4月1日起至9月30日止，將巡迴竹東、新豐、關西、竹北、湖口、及北埔等6所圖書館，舉辦主題書展及親子活動。（新竹縣政府提供）

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