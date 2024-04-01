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竹北死亡車禍與自行車事故暴增 議員要求竹縣府改善

今年迄今，新竹縣竹北市發生了多起死亡車禍，縣議員吳旭智指出，據縣府統計車禍致死的事故高達8起，應立即檢討改善。（記者廖雪茹攝）

今年迄今，新竹縣竹北市發生了多起死亡車禍，縣議員吳旭智指出，據縣府統計車禍致死的事故高達8起，應立即檢討改善。（記者廖雪茹攝）

2024/04/01 11:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年初開始，新竹縣竹北市發生了多起死亡車禍，其中，車禍致死的事故高達8起，而自行車事故與受傷件數更是飆升，縣議員吳旭智關切用路人的交通安全，建請縣府在5月前盤點檢討所有自行車道的現況與問題，並訂出改善期限，終止死亡人數再攀升。

新竹縣政府回應表示，除光明六路東一段、興隆路河堤側設有自行車專用道，去年盤點勝利七、八街等八條道路設置「人車共道」標誌，今年再納入嘉豐十一路，將持續擴大宣導正確騎乘自行車觀念與應遵守交通規則，以共同提升行車環境的安全。

吳旭智指出，在3月份的道安聯繫會報中，新竹縣警局所提供的資料統計，2023年相較於2022年，新竹縣整體車禍傷亡人數有所下降，然而自行車行車的事故與受傷人數卻逆勢飆升，成為一大隱憂。

他實勘多條道路，以3月份在中華路、興隆路發生的死亡車禍為例，在中華路上，自行車與大貨車、客車爭道現象頻繁，安全隱患不容忽視。

吳旭智表示，早在兩年前YouBike即將在竹北設置前，他就提出質詢，一方面樂見YouBike普及，但對於竹北騎乘自行車的道路環境，還有非常多需要改善的地方。因此他建議，要能夠有更多友善自行車道路的配套。然而YouBike使用已經1年半了，市民騎YouBike、自行車的比例大幅增加，但道路設施、交通配套的改善，還是未能跟上步伐。

縣府交通旅遊處表示，自行車屬慢車的一種，原則應行駛於道路，依據「市區道路及附屬工程規範」規定，人行道淨寬度≧2.7 公尺時，自行車道可設置於人行道，目前竹北市光明六路東一段、興隆路河堤側設有「自行車專用道」；人行道淨寬度≧2 公尺時，可設置「人車共道」，主要係依據「道路交通管理處罰條例第90條之3」規定，在人行道適度寬度等條件允許下，設置人車共道標誌，開放自行車與行人共用人行道，但自行車騎乘時仍應禮讓行人優先通行，並禁止騎乘騎樓。

新竹縣議員吳旭智表示，新竹縣YouBike使用已經1年半了，市民騎YouBike、自行車的比例大幅增加，但道路設施、交通配套的改善，還是未能跟上步伐。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣議員吳旭智表示，新竹縣YouBike使用已經1年半了，市民騎YouBike、自行車的比例大幅增加，但道路設施、交通配套的改善，還是未能跟上步伐。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣議員吳旭智建請縣府在5月前盤點檢討所有自行車道的現況與問題，並訂出改善期限，終止車禍件數再攀升。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣議員吳旭智建請縣府在5月前盤點檢討所有自行車道的現況與問題，並訂出改善期限，終止車禍件數再攀升。 （記者廖雪茹攝）

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