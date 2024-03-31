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管路損毀枯水期缺水 竹縣五峰白蘭部落增設灌溉系統

新竹縣五峰鄉白蘭部落現有水源管線因年久失修，冬季枯水期容易發生無水灌溉情形。（記者廖雪茹攝）

新竹縣五峰鄉白蘭部落現有水源管線因年久失修，冬季枯水期容易發生無水灌溉情形。（記者廖雪茹攝）

2024/03/31 18:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉白蘭部落現有水源管線因年久失修，冬季枯水期容易發生無水灌溉情形，為解決缺水問題，新竹縣政府農業處及農業部農田水利署補助五峰鄉公所3475萬餘元增設灌溉系統，完工後將可建構完整農業灌溉網路，改善部落農業發展。

縣府農業處指出，白蘭部落位於雪山山脈支稜，地處於平緩向陽山坡平均高度為900至1500公尺，人文景致優美，目前部落共有42戶農耕居民，耕地面積達42.97公頃，由於現有由樂山水源引至部落的民生用水系統管線已設置長達9年，期間遇風災水患，多處管路已損毀，雖居民自行修復，但水量仍不足，導致冬季枯水期無水可供灌溉使用，為了解決長期水量不足的問題，五峰鄉公所爭取經費增設灌溉系統。

五峰鄉公所表示，此計畫取水自樂山鞍部水源處，經調查證實不會影響既有水源供應，並沿著民生水路進行布置，共計約10.2公里的管線，其中有5段約550公尺採用吊管方式施工，以便日後巡查與維護工作，工程近日展開施工，發包費用為3116萬2484元，總預算金額為3475萬7500元。

未來完工後，可讓每塊適合耕種的土地得到適當的水源供應，提升農產品的經濟效益，並結合政府的林下經濟政策，開發林下空間，增加農作副業收入，改善居民的生活水平，為部落的農業生產帶來新的契機，也為部落的發展注入新的活力和希望。

新竹縣政府農業處及農業部農田水利署補助五峰鄉公所3475萬餘元，協助白蘭部落增設灌溉系統，完工後將可建構完整農業灌溉網路，改善部落農業發展。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府農業處及農業部農田水利署補助五峰鄉公所3475萬餘元，協助白蘭部落增設灌溉系統，完工後將可建構完整農業灌溉網路，改善部落農業發展。 （記者廖雪茹攝）

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