寶山小貨車駕駛疑不知瓦斯洩漏 點菸氣爆二度燒燙傷50％

新竹縣寶山鄉一輛停放路邊的小貨車，29日下午疑因放置車內的瓦斯洩漏，30歲劉姓男子不知情在駕駛座點火抽菸，而引起氣爆。（寶山鄉長邱振瑋提供）

2024/03/31 16:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉一輛停放路邊的小貨車，29日下午疑因放置車內的瓦斯洩漏，30歲劉姓男子不知情在駕駛座點火抽菸，而引起氣爆，造成全身二度燒燙傷約50%，緊急送新竹台大醫院搶救，爆炸也導致一旁民宅玻璃破損。

寶山鄉長邱振瑋獲報關切傷者情況。邱振瑋表示，據寶山消防分隊轉述，寶山鄉新湖路三段的油田村集會所旁，29日下午獲報一起火警案，從事自來水公司外管線配管外包商公司工作的劉姓男子，駕駛1部載運瓦斯桶的小貨車，疑因車內2公斤的瓦斯洩漏，劉男在不知情的狀況下，於駕駛座內點菸，當場轟的一聲發生氣爆。

寶山消防分隊回報表示，劉姓男子自行脫困後，不顧疼痛，立即使用滅火器滅火；劉男本身燒燙傷二度約50%，集中在手腳，頭頂也多處燙傷。

猛烈的爆炸，造成附近5戶民宅房屋玻璃震碎，差一點造成房屋火警，因氣爆事件發生震撼爆響聲，幸有居民衝出查看發現火燒車，3位民眾緊急應變，立即利用寶山鄉公所配置在集會所聚落的12只滅火器滅火，甫未讓火勢蔓延至民宅，消防隊到場後只剩部份殘火，救護車緊急將傷者送醫救治。

消防局表示，劉姓傷者目前意識清楚，已通知火調人員到場採鑑，釐清確認氣爆發生原因。

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新竹縣寶山鄉一輛停放路邊的小貨車，29日下午疑因放置車內的瓦斯洩漏，30歲劉姓男子不知情在駕駛座點火抽菸，而引起氣爆。（寶山鄉長邱振瑋提供）

劉姓男子全身燒燙傷二度約50%，集中在手腳，頭頂也多處燙傷。（寶山鄉長邱振瑋提供）

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