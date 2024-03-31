竹縣兒童月系列活動4/1登場 邀親子FUN開玩

新竹縣政府社會處所轄的5區社福中心、托育資源中心及親子夢想館等，4月將辦理共計27場兒少及親子活動。（記者廖雪茹攝）

2024/03/31 11:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為慶祝4月兒童月，新竹縣政府社會處透過公私協力合作推出「快樂兒童月 竹縣FUN開玩」系列活動，4月1日起至30日共舉辦27場活動，包含親子互動繪本時間、嬰幼兒主題課程、親子攀岩及歡呼兒兒童節畫展等，邀請大朋友、小朋友熱情參與，一起慶祝兒童節。

縣長楊文科表示，新竹縣總人口已達59萬人，其中12歲以下嬰幼兒及兒童總人口共7萬9千多人，約占總人口13.5％，因此，縣府針對年輕族群的需求，積極打造「托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間」友善環境，期望能讓青年願婚、敢生、樂養。

社會處表示，現行國際人權體制以9大「核心國際人權文書」為中心，其中兒童權利公約（CRC）4大原則是保障兒童生命、生存及發展權、兒童最佳利益、禁止歧視及兒童表意權，積極改善兒童生活的權利，縣府希望藉由「快樂兒童月 竹縣FUN開玩」系列活動，喚起社會關注兒童權益，創造友善兒童的幸福竹縣。

首先登場的是自4月1日開始為期1個月的「歡呼兒兒童節畫展」，由新竹縣歡呼兒協會與縣府攜手合作，將歡呼兒們的作品展示於竹北市的享平方購物中心2樓公益空間，邀請社會大眾一同關注長期使用呼吸器來維持生命的身心障礙孩童。

另外，社會處所轄的5區社福中心、托育資源中心及親子夢想館等，將辦理共計27場兒少及親子活動，有多樣DIY、音樂主題課程、動植物觀察體驗等，期待藉由精心設計的活動，提升親子間互動，促進家庭和諧。活動相關報名資訊，請上新竹縣政府社會處官網查詢。

新竹縣政府社會處所轄的5區社福中心、托育資源中心及親子夢想館等，4月將辦理共計27場兒少及親子活動。（記者廖雪茹攝）

為慶祝4月兒童月，新竹縣政府社會處透過公私協力合作推出「快樂兒童月 竹縣FUN開玩」系列活動。（圖由新竹縣政府提供）

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