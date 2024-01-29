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竹北拖吊保管場腹地受限 民代爭取新豐另覓地新設

新竹縣政府警察局位於竹北市的違規拖吊保管場腹地小，移置車輛常使場區飽和。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府警察局位於竹北市的違規拖吊保管場腹地小，移置車輛常使場區飽和。（記者廖雪茹攝）

2024/01/29 20:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局位於竹北市的違規拖吊保管場腹地小，僅有汽、機車各110格車位，交通隊除了加速清運作業，預計今年中旬將場地重整，提高車格數；但因目前違規拖吊只限竹北市，新豐鄉籍縣議員何智達表示將提案爭取在新豐新設保管場，以利整頓新豐的交通亂象。

交通隊表示，現位於竹北市環北路的違規拖吊保管場，是向竹北市公所借用場地，面積僅約1410坪。拖吊車輛主要來源是竹北市的違規停車，少部分是全縣的酒駕車輛及無牌車，平均1天進場近30輛。

拖吊進場的車輛，依法公告3個月由車主領回，逾期未領回則進行拍賣。由於保管場的腹地有限，移置車輛常使場區飽和，交通隊與廠商簽約1年，平均每2個月就會清運一次車輛，以提升空間效益。此外，警察局預計今年中旬重整場地，讓汽車格提升至117格，機車提升至181格。

何智達表示，新豐鄉台1線新興路火車站和建興路一帶，違規停車嚴重，妨礙交通順暢及安全，且因新豐鄉尚無劃設收費停車格，更常見長期佔用；他將在下個臨時會提案，建請縣府於瑞興村的環保教育園區、苗圃及柴油車檢驗場區域，新規劃一處拖吊保管場，加強違停車輛的拖吊，才是交通亂象的解方。

新竹縣政府警察局位於竹北市的違規拖吊保管場腹地小，僅有汽、機車各110格車位，交通隊除了加速清運作業，預計今年中旬將場地重整，提高車格數。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府警察局位於竹北市的違規拖吊保管場腹地小，僅有汽、機車各110格車位，交通隊除了加速清運作業，預計今年中旬將場地重整，提高車格數。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府警察局位於竹北市的違規拖吊保管場，拖吊車輛主要來源是竹北市的違規停車，少部分是全縣的酒駕車輛及無牌車，平均1天進場近30輛。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府警察局位於竹北市的違規拖吊保管場，拖吊車輛主要來源是竹北市的違規停車，少部分是全縣的酒駕車輛及無牌車，平均1天進場近30輛。（記者廖雪茹攝）

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