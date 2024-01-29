竹縣重要警職異動 新任主任秘書、竹北及新湖分局長走馬上任

新竹縣重要警職人事異動，今（29）日由警察局長宣介慈（中）主持交接典禮，其中，竹北分局分局長由張世儒（右）接任。（竹縣警方提供）

2024/01/29 14:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣重要警職人事異動，今（29）日舉辦交接典禮，其中警察局新任主任秘書由陳啓明重返新竹縣接任，竹北分局分局長由張世儒接任，新湖分局分局長由黃政龍接任。

警察局表示，新任竹北分局分局長張世儒，中央警察大學行政警察科64期畢業，歷任台南市政府警察局新化分局行政組組長、歸仁分局交通組及防治組組長、嘉義縣警察局布袋分局分局長及屏東縣政府警察局東港分局分局長，職務歷練豐富，且熟稔基層派出所各項勤業務運作。

新任的新湖分局分局長黃政龍，中央警察大學行政管理學系64期畢業、中原大學法律系碩士及中央警察大學警察政策研究所博士畢業，歷任桃園市政府警察局大溪分局秘書室主任及中壢分局保安民防組組長、屏東縣政府警察局枋寮分局分局長及澎湖縣政府警察局馬公分局分局長，學、經歷豐富且熟稔基層勤業務運作。

警察局長宣介慈在交接典禮上，期勉借重2位新任分局長豐富的才能與經驗，持續提升各方面警政績效及打擊犯罪，帶領警察同仁共同建構新竹縣良好的治安環境，強化警政服務，並在楊文科縣長營造幸福科技首都的施政理念下，持續守護新竹縣的治安與交通。

另這次重要警職異動，卸任的主任秘書林鼎鈞調任基隆市警察局督察長，卸任竹北分局分局長林明鋒調任澎湖縣政府警察局督察長，卸任新湖分局分局長羅裕城調任新竹市警察局第一分局分局長。

新竹縣重要警職人事異動，今（29）日由警察局長宣介慈（中）主持交接典禮，其中，新湖分局分局長由黃政龍接任（右2）接任。（竹縣警方提供）

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