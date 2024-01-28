企業寒冬送暖 新竹獨居長者獲贈年菜、家扶孩子開心挑新衣

遠東百貨竹北店與屏東縣政府分別捐贈年菜物資和屏東好物一批，給社團法人臺灣社工人共好發展協會轉送獨居老人。（遠百竹北店提供）

2024/01/28 12:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆春節將至，遠東百貨竹北店與屏東縣政府分別捐贈年菜物資和屏東好物一批，給社團法人臺灣社工人共好發展協會轉送獨居老人；另外，本土服飾品牌NET延續十多年的善行，今年捐贈80萬元提貨券給新竹家扶中心，並邀請400名弱勢孩童入店添選喜愛的外套、衣褲，寒冬送暖。

「蓮到好物 棗到好屏」屏東農特產品牌市集展售，昨（27至28日）起兩天在遠東百貨竹北店8樓開賣，現場集結具有生產追溯、產銷履歷、有機驗證等優秀農業生產者，如蓮霧、蜜棗、木瓜、可可、玫瑰、生鮮、牛蒡、畜產品及漁產品等農畜產品，展售時間為上午11點至晚上9點，還有試吃、集點和抽獎，讓新竹人不必遠求，就能一次購足屏東好物。

活動期間，遠百協理陳佑任代表捐贈年菜物資，由臺灣社工人共好發展協會督導王秋雲代表接受，屏東縣農業處長黃永裕也一同響應捐贈屏東好物一批，讓獨居長輩能夠在即將到來的年節倍感溫暖。

另外，NET結合新竹市、竹北市、竹東鎮等實體門市，利用寒假，安排新竹家扶的扶助家庭到門市選購衣物，家扶中心主任沈俊賢說，新竹縣市扶助1036戶，單親、隔代及多子女的家庭近9成，因收入多支應基本開銷，家長大多從市場、夜市的平價服飾為孩子添購衣服，或是外界捐贈；感謝NET捐贈，讓孩子能自由地挑選自己喜歡的衣物，感受開心穿新衣迎新年的幸福感。

本土服飾品牌NET寒冬送暖捐贈提貨券，邀請新竹400名受扶助的弱勢孩童挑選新衣。（新竹家扶中心提供）

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