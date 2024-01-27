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竹東長春醫院指定縣定古蹟 華麗轉身公益藝文咖啡館

竹東長春醫院是許多老一輩人的共同記憶。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院是許多老一輩人的共同記憶。（記者廖雪茹攝）

2024/01/27 21:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾肩負大竹東地區醫療重責的長春醫院，建物保留典雅的洋樓造型，經宋家後代子孫集資買回，近期獲審議通過指定成為新竹縣縣定古蹟，宋家以咖啡館作為平台，賦予老建物醫療公益和藝文交流的新生命，今（27）日在家族團聚祭拜中開幕，象徵正式開門迎客，傳承先祖關懷社會的時代精神。

宋家4代超過30名子孫今早團聚在長春醫院，備妥鮮花、素果向祖先稟告「醫院買回來了」，將透過「長春1930 Cafe'」平台重新活化。午後，多位新生代音樂人應邀開幕LIVE接力演唱；2樓空間則展示珍貴老照片和書法作品。

宋文恭說，1930年代祖父輩創立長春醫院，為竹東地區唯一的私人醫院，當時這棟歐美建築流行的藝術裝飾風格，相當罕見而備受矚目。由於種種因素，建物曾幾度易主，迄2018年由他和文彬、文寧、文洲、文嶽等5兄弟，以父親之名成立的高榮公司集資買回。

財團法人宋展河教育基金會創辦人宋文彬說，除了該基金會已延續10多年的獎助學子和舉辦桌球比賽等推廣體育活動外，這裡也是「台灣肝炎之父」宋瑞樓的出生地，咖啡館有好心肝等基金會駐點每年定期舉辦義診，也會安排竹東文史和藝術展覽、小型講座和音樂會等。

宋文寧說，長春醫院在2021年曾獲文化部保存再生計畫補助，讓建物可以使用；獲指定古蹟之後，將以局部修舊如舊方式，在不停止營運下展開計畫性的細部修復工程。

宋文嶽向訪客介紹長春醫院建築外觀特色，外牆為洗石子立面，以水平流線型飾帶、幾何圖案及花草裝飾，室內則採木作、灰泥及瓷磚裝修，工法細緻繁複，為1920年代歐美建築流行的藝術裝飾風格。

縣府文化局說，竹東長春醫院經宋家主動提出申請，去年12月經文化資產審議會決議指定為新竹縣縣定古蹟，近期完成公告程序後，將依文化資產保存法相關規定辦理。#

宋家4代逾30名子孫團聚在長春醫院，備妥鮮花、素果向祖先稟告竹東長春醫院買回來了，將透過「長春1930 Cafe'」平台重新活化。（記者廖雪茹攝）

宋家4代逾30名子孫團聚在長春醫院，備妥鮮花、素果向祖先稟告竹東長春醫院買回來了，將透過「長春1930 Cafe'」平台重新活化。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院是許多老一輩人的共同記憶。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院是許多老一輩人的共同記憶。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院2樓空間展示珍貴的老照片。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院2樓空間展示珍貴的老照片。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院2樓空間展示珍貴的老照片。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院2樓空間展示珍貴的老照片。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院是「台灣肝炎之父」宋瑞樓的出生地，咖啡館有好心肝等基金會駐點每年定期舉辦義診，也會安排竹東文史和藝術展覽、小型講座和音樂會等。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院是「台灣肝炎之父」宋瑞樓的出生地，咖啡館有好心肝等基金會駐點每年定期舉辦義診，也會安排竹東文史和藝術展覽、小型講座和音樂會等。（記者廖雪茹攝）

曾肩負大竹東地區醫療重責的長春醫院，建物保留典雅的洋樓造型。（記者廖雪茹攝）

曾肩負大竹東地區醫療重責的長春醫院，建物保留典雅的洋樓造型。（記者廖雪茹攝）

宋家子孫團聚在長春醫院，向祖先稟告，竹東長春醫院買回來了。（記者廖雪茹攝）

宋家子孫團聚在長春醫院，向祖先稟告，竹東長春醫院買回來了。（記者廖雪茹攝）

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