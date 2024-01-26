逼債囚女拍裸照又砍殺警頸 越南移工下場揭曉

囚女拍裸照逼債又砍殺警頸，越南3移工遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/01/26 21:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕失聯越南移工鄧進達、阮文成與阮的女友阮氏碧芳替朋友追討33萬元債務，竟將債務人的女友押走囚禁，還逼拍裸照。阮男落網後和警方釣出鄧男，沒想到鄧男發現遭出賣，當即揮刀砍殺阮，上前阻止的埋伏刑警也遭砍殺頸部，新竹地院依恐嚇、妨害性隱私等罪將三人判處一年十月不等徒刑，並於執行完畢後驅逐出境。

移工鄧進達與阮文成和阮的女友阮氏碧芳，為朋友催討債務，去年7月10日，將越女拘禁在新竹縣住處，命被害女用手機聯繫其在越南的父親，告知遭拘禁需償還男友借款才能離開。阮女脅迫被害女脫下全身衣物，手拿借貸保證書及借條，並以手機錄影及以照相方式，拍下由被害女口述欠款內容之性影像。

被害人父親得悉愛女遭拘禁，心生畏懼，即而委託在台親戚依阮男指示，至桃園交付現金，然親戚偕同警員到場時，僅有被害女在場，因而未交付款項。

警方迅速追捕阮文成到案後，阮男配合員警，約鄧進達見面，沒想到鄧進達現身時，竟持刀攻擊阮文成，致阮文成多處被殺傷，在旁埋伏的新北樹林分局偵查佐等人見狀，上前表明身分大喊「警察！」，欲阻止鄧進達繼續揮砍阮文成。鄧進達竟仍攻擊偵查佐陳彥杰，致陳彥杰受有右頸撕裂傷約9公分。事後鄧進達乘隙逃回住處，躲在隔壁頂樓水塔浸泡4小時之後，仍被警方揪出。

法官審酌阮男及阮女僅因友人委託催討債務，竟對被害女剝奪行動自由，更脅迫拍攝裸照及影片，嚴重危害社會治安及善良風俗。阮女進而將性影像傳送給阮男，更應嚴懲。且二人犯後飾詞狡辯，依恐嚇取財未遂罪將阮男判刑一年七月，阮女再加妨害性隱私罪判刑一年十月。

另鄧進達公然持刀傷害阮文成，且已知悉員警係執行職務，為脫免逮捕竟持刀攻擊，造成二人傷勢不輕，嚴重危害社會治安，依攜帶兇器妨害公務等罪判刑一年八月。三人均於執行完畢後驅逐出境。

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