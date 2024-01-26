砍錯人？男子帶女兒吃消夜 遭人持刀砍斷腳趾

聶姓男子前天深夜在湖口營區附近原因不明被砍傷。（取自「我是湖口人」）

2024/01/26 12:49

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口營區旁前晚發生疑似尋錯仇、砍錯人事件，但是一名無辜帶著女兒到超商吃消夜的男子卻遭多個不明男子持刀亂砍，身中多刀後，被砍到「腳指頭都斷」了，所幸現場1名女子突然大喊「砍錯人」了，一群人才罷手一轟而散，這名男子在確認女兒沒事後，折返超商請店員幫忙報案。其友人昨天深夜把前述過程PO上網提醒鄉親注意，地方鄉親看到後炸了鍋，有人擔心會不是是「無差別」犯案出現在湖口了？

新湖警分局表示，犯案者事發後已經逃離現場，41歲的聶姓被害人經119救護人員送醫後傷勢穩定，目前涉案犯嫌之真實身分及案發原因仍在調查中，已調閱周邊監視器過濾比對，並持續追查以釐清案情後依法究辦。

這起砍人事件發生在敏感的湖口營區周邊，聶姓男子前天（24日）深夜帶女兒到漢陽路某超商吃宵夜，沒想到在返家途中，遭到多人持刀亂砍受傷，所幸沒有生命危險。

網友昨天深夜在臉書《我是湖口人》貼出多張照片，畫面中被砍的聶男在醫院搶救後，手上和腳上都以紗布包紮，手指和腳趾還有明顯的血跡，到底怎麼被砍的，聶男自己也一頭霧水。

po文者表示，事發當天深夜11時半左右，被害人帶女兒吃完宵夜要回家，對方「手持大把加長型的開山刀往頭部方向砍」，被害人直覺反應舉起手擋刀，頭部才沒有受傷。還指稱兇手持續揮砍多刀，以致被害人身中數刀，腳趾頭都斷掉、腳筋及骨頭都露出。當下1名年輕女子大聲叫嚷：「砍錯人了」，前述這群人才停手，最後一轟而散。

聶姓男子前天深夜在湖口營區附近原因不明被砍傷。（取自「我是湖口人」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法