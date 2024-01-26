為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹縣

砍錯人？男子帶女兒吃消夜 遭人持刀砍斷腳趾

聶姓男子前天深夜在湖口營區附近原因不明被砍傷。（取自「我是湖口人」）

聶姓男子前天深夜在湖口營區附近原因不明被砍傷。（取自「我是湖口人」）

2024/01/26 12:49

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口營區旁前晚發生疑似尋錯仇、砍錯人事件，但是一名無辜帶著女兒到超商吃消夜的男子卻遭多個不明男子持刀亂砍，身中多刀後，被砍到「腳指頭都斷」了，所幸現場1名女子突然大喊「砍錯人」了，一群人才罷手一轟而散，這名男子在確認女兒沒事後，折返超商請店員幫忙報案。其友人昨天深夜把前述過程PO上網提醒鄉親注意，地方鄉親看到後炸了鍋，有人擔心會不是是「無差別」犯案出現在湖口了？

新湖警分局表示，犯案者事發後已經逃離現場，41歲的聶姓被害人經119救護人員送醫後傷勢穩定，目前涉案犯嫌之真實身分及案發原因仍在調查中，已調閱周邊監視器過濾比對，並持續追查以釐清案情後依法究辦。

這起砍人事件發生在敏感的湖口營區周邊，聶姓男子前天（24日）深夜帶女兒到漢陽路某超商吃宵夜，沒想到在返家途中，遭到多人持刀亂砍受傷，所幸沒有生命危險。

網友昨天深夜在臉書《我是湖口人》貼出多張照片，畫面中被砍的聶男在醫院搶救後，手上和腳上都以紗布包紮，手指和腳趾還有明顯的血跡，到底怎麼被砍的，聶男自己也一頭霧水。

po文者表示，事發當天深夜11時半左右，被害人帶女兒吃完宵夜要回家，對方「手持大把加長型的開山刀往頭部方向砍」，被害人直覺反應舉起手擋刀，頭部才沒有受傷。還指稱兇手持續揮砍多刀，以致被害人身中數刀，腳趾頭都斷掉、腳筋及骨頭都露出。當下1名年輕女子大聲叫嚷：「砍錯人了」，前述這群人才停手，最後一轟而散。

聶姓男子前天深夜在湖口營區附近原因不明被砍傷。（取自「我是湖口人」）

聶姓男子前天深夜在湖口營區附近原因不明被砍傷。（取自「我是湖口人」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賭博贏錢遭買凶砍手？雙煞衝寵物店喊「一隻手拿出來」狠砍
2023/06/27 20:03

賭博贏錢遭買凶砍手？雙煞衝寵物店喊「一隻手拿出來」狠砍
5歲女兒遭性侵慘死公廁 母將嫌犯「陰莖」狠狠砍斷！
2019/11/22 21:46

5歲女兒遭性侵慘死公廁 母將嫌犯「陰莖」狠狠砍斷！

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
婦持「獵刀」閹了老公 警急冷凍「斷根」送醫接鳥
2019/09/11 22:50

婦持「獵刀」閹了老公 警急冷凍「斷根」送醫接鳥
有夠衰！一連2起烏龍砍錯人事件...目標都不在場
2018/07/04 15:44

有夠衰！一連2起烏龍砍錯人事件...目標都不在場

桃園潛力股：中路特區 這指標案吸睛
新竹縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播