竹北高樓一棟棟冒 竹縣消防局今演練高層建物失火救災

打火弟兄模擬從直升機單索垂降下切救援。（記者黃美珠攝）

2024/01/26 11:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕「有蜘蛛人！」今天早上在竹北「興希望」社區外，有小朋友這樣驚喜大喊。原來是新竹縣政府消防局第1大隊所轄的消防單位，會同義消同仁們正在做高層建物的救災戰技演練，他們除了利用雲梯車模擬從直升機進行「座位式下降」，用個人徒手透過繩索從高空下降下方的山谷或溪流高灘地以救援受困民眾，另外也展現驚人的臂力，一樣透過個人利用單根繩索垂直攀爬上登，把電影蜘蛛人等特效場景真實呈現在所有鄉親眼前，就連縣長楊文科也忍不住大喊「大家辛苦了」！

縣府消防局長陳中振說，到去年12月底，竹北人口數已達21萬5952人，竹北境內共有1704棟社區大樓，占全縣大樓總數（2582棟）的65.9％。

竹北的高樓跟人口一樣逐年增加，目前10層樓以上有402家，16層樓以上有101家，住宅型態漸轉為高樓層的社區大樓，若不慎發生火災，在火勢容易迅速蔓延下，各樓層住戶人數眾多，短時間也不易疏散，對人命的威脅很大。

因此為強化民眾正確防火、避難、逃生觀念，也加強消防和義消人員對於高樓火災事故的應變能力，第1大隊暨所屬消防、義消、救護義消、婦宣分隊藉著今天的演練，強化消防人員火災搶救能力，也訓練社區住戶等人員的應變作為。

今天演習的狀況是模擬「興希望」社區在24樓處失火，管委會發現後先啟動自衛消防編組，社區受信總機展開監控並報請119救援。

現場除有警局、台電、自來水、瓦斯公司等單位配合演練，動員20輛車、110人，啟德機械起重工程（股）公司也出動工業雲梯車加入演習。這次演練也特別加入地下停車場有汽車起火的狀況，原本困難搶救的狀況，派出消防機器人就能順利解套。

縣長楊文科特別感謝義消們，因為有他們的協勤，才能幫忙把損害降到最低。因此，去年縣府先調高義消人員的保險預算，今年將再增加義消的單位服勤費，並規劃逐年汰換消防衣、帽、鞋，要讓義消們的救災裝備讓人無後顧之憂。

消防機器人出動打滅地下室起火車輛。（記者黃美珠攝）

消防人員以驚人臂力執行繩索上登以搜救。（記者黃美珠攝）

消防人員以驚人臂力執行繩索上登，替整體演習劃下句點。（記者黃美珠攝）

竹北大樓一棟棟冒出來，高樓建物的救災救護戰技是近年消防局所重視的。（記者黃美珠攝）

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