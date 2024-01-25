竹北西區YouBike2.0E 市長鄭朝方今領騎上路

新竹縣竹北市公所自編8000萬建置推廣YouBike2.0E電力輔助公共自行車和站點，其中竹北西區即日起有210輛上路，市長鄭朝方（中）今天領騎造勢。（竹北市公所提供）

2024/01/25 14:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北市公所編列8000萬投入建置YouBike2.0E電力輔助公共自行車和站點的擴充，今天市長鄭朝方、市代會主席林啟賢以及縣府交通旅遊處副處長張淇銘一起領騎造勢，替竹北西區即日起將有首波210輛電輔車報到且新增14個站點做啟程的宣傳，公告周知即日起自行車交通網絡挺進竹北西區，且可望在今年年中就會完成390輛YouBike 2.0E電輔車到位與20個站點的建置，至於啟用日則交由縣府決議後公告。

鄭朝方也說，竹北市公所是竹科管理局之外，率先在大新竹啟用YouBike2.0E的地方政府。這是實現他打造竹北環市大綠廊「三環、三河、三廊道」旗艦計畫的政見。

他透過路線規劃建置自行車路網，帶動全竹北市通勤、觀光、運動等機能，因此自編8000萬推動，如今「三環」之一的「西環」新月沙灣水月觀光休憩園區自行車路線已完成，把稻田景觀串成竹北西部的鄉村廊道，投入210輛YouBike 2.0E電輔車兼具通勤和觀光價值。

除了電輔車到位，公所也完成「西環」3線、14站點的建置，增設210根停車柱，規劃出：線路1「稻浪小徑」觀光線，經麻園國小、新寮街口、青山弘法宮，可以欣賞沿途的稻浪還有花海。線路2「潮海騎行」走的是新庄公園、豐田國小、馬麟厝站、盛隆站，結合免費巴士通勤。線路3「都會輕旅」則串起4座公園，有兒17、公兒27、兒8以及兒15，後續銜接新社里站、泰和停車場，到碧友富貴站，是老城區的補強運輸。

為了識別，每輛電輔車車身都嵌入竹北市公所LOGO、市公所企業識別系統，以利微笑單車公司優先運回為竹北市民服務。站點路線結合竹北市免費市民公車銜接西區各區，而YouBike 2.0E電輔車與新竹縣、市現有YouBike2.0系統都互通，可跨縣市借還，使民眾使用這種綠色運具便利沒負擔。

新竹縣竹北市公所自編8000萬建置推廣YouBike2.0E電力輔助公共自行車和站點，其中竹北西區即日起有210輛上路，市長鄭朝方（中）今天領騎造勢。（竹北市公所提供）

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