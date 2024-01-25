竹東生態河濱公園公廁修復加新增 9座「方便」走春民眾

竹東生態河濱公園的性平公廁內部寬敞。（取自竹縣府官網）

2024/01/25 09:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東生態河濱公園運動使用人口越來越多，縣府投入155萬新增2座性別友善公廁，空間寬敞到可以停放單車，輪椅出入也很方便。公園內舊有、過去遭惡意破壞多處，還一度因此拉起封鎖線停用的公廁，目前除近台北榮總新竹分院的1座還在施工整建，其餘都已修復好重新啟用，加上前述新增的2座，今年春節將有9座公廁可以方便民眾到公園走春。

新竹縣府環保局表示，竹東生態河濱公園設置已近20年，腹地150公頃，曾獲首屆「全國景觀風貌改造大獎」，公園1、2期也取得環境部環境教育設施場所的認證。目前規劃有生態池、健行步道、單車道及籃球、槌球、棒壘球場、溜冰場等多項運動設施。公園內近2000棵櫻花，每年2至3月盛開綿延約2公里，是縣內新春賞櫻名所。

考慮公園面積大、全齡都適合活動，因此公廁是很重要的基本設施。這次新建2座性別友善公廁，分別位於溜冰場和員崠段附近，男性、女性、跨性別人士都可使用。

由於公園位於河川行水區內，在符合河川管理辦法等相關法規下，規劃為活動式的公廁，一旦遇上颱風或豪雨也可加速撤離，復原也很快。

另8間舊有公廁包含2座景觀廁所、3座流動式廁所以及3座一般廁所，目前僅剩1座景觀廁所還在修繕中，其它均已修復完成且開放使用。

此外環保局近期已投入206萬元裝設監視器設備、重修景觀區木棧橋、更換木棧橋不銹鋼，未來還將規劃修整步道，以提升竹東生態河濱公園的整體遊憩品質。

竹東生態河濱公園的性別友善公廁，男性女性和跨性別者都可使用。（取自竹縣府官網）

竹東生態河濱公園新設的2座性平公廁。（取自竹縣府官網）

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