為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹縣

竹東生態河濱公園公廁修復加新增 9座「方便」走春民眾

竹東生態河濱公園的性平公廁內部寬敞。（取自竹縣府官網）

竹東生態河濱公園的性平公廁內部寬敞。（取自竹縣府官網）

2024/01/25 09:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東生態河濱公園運動使用人口越來越多，縣府投入155萬新增2座性別友善公廁，空間寬敞到可以停放單車，輪椅出入也很方便。公園內舊有、過去遭惡意破壞多處，還一度因此拉起封鎖線停用的公廁，目前除近台北榮總新竹分院的1座還在施工整建，其餘都已修復好重新啟用，加上前述新增的2座，今年春節將有9座公廁可以方便民眾到公園走春。

新竹縣府環保局表示，竹東生態河濱公園設置已近20年，腹地150公頃，曾獲首屆「全國景觀風貌改造大獎」，公園1、2期也取得環境部環境教育設施場所的認證。目前規劃有生態池、健行步道、單車道及籃球、槌球、棒壘球場、溜冰場等多項運動設施。公園內近2000棵櫻花，每年2至3月盛開綿延約2公里，是縣內新春賞櫻名所。

考慮公園面積大、全齡都適合活動，因此公廁是很重要的基本設施。這次新建2座性別友善公廁，分別位於溜冰場和員崠段附近，男性、女性、跨性別人士都可使用。

由於公園位於河川行水區內，在符合河川管理辦法等相關法規下，規劃為活動式的公廁，一旦遇上颱風或豪雨也可加速撤離，復原也很快。

另8間舊有公廁包含2座景觀廁所、3座流動式廁所以及3座一般廁所，目前僅剩1座景觀廁所還在修繕中，其它均已修復完成且開放使用。

此外環保局近期已投入206萬元裝設監視器設備、重修景觀區木棧橋、更換木棧橋不銹鋼，未來還將規劃修整步道，以提升竹東生態河濱公園的整體遊憩品質。

竹東生態河濱公園的性別友善公廁，男性女性和跨性別者都可使用。（取自竹縣府官網）

竹東生態河濱公園的性別友善公廁，男性女性和跨性別者都可使用。（取自竹縣府官網）

竹東生態河濱公園新設的2座性平公廁。（取自竹縣府官網）

竹東生態河濱公園新設的2座性平公廁。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
頭前溪竹東河濱公園 議員楊昌德促提升設施國際化
2023/05/30 20:27

頭前溪竹東河濱公園 議員楊昌德促提升設施國際化
賞櫻不用上山！ 竹東河濱公園「櫻花大道」超美
2020/03/04 19:44

賞櫻不用上山！ 竹東河濱公園「櫻花大道」超美

酒迷品飲不求人！AI助你解密烈酒世界
健檢竹東河濱公園 選將不分黨派出席關心
2018/08/04 14:21

健檢竹東河濱公園 選將不分黨派出席關心
竹東河濱公園赫見髒臭水 環局：浮渣暫置
2018/02/25 17:17

竹東河濱公園赫見髒臭水 環局：浮渣暫置

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
新竹縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播